https://uz.sputniknews.ru/20230721/uzbekistan-pokupateli-knigi-top-10-37045541.html

Топ-10 книг, которые чаще всего покупают узбекистанцы

Топ-10 книг, которые чаще всего покупают узбекистанцы

Среди самых продаваемых — книги по психологии, в первую очередь, по саморазвитию, рассказали Sputnik в книжных магазинах Ташкента. Такой же популярностью пользуются книги по маркетингу, биографии исторических личностей. Художественную литературу читают меньше.

2023-07-21T15:29+0500

2023-07-21T15:29+0500

2023-07-21T15:29+0500

это интересно

книги

топ-10

узбекистан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/15/37043028_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_bf253eb4ce41728d8bd56346f9289708.jpg

1.Джоан Роулинг. “Гарри Поттер и философский камень”Фэнтезийный роман о приключениях 11-летнего Гарри Поттера. Главный герой узнает о своем даре волшебника и отправляется в школу чародейства и волшебства “Хогвартс”. Там у него появляются друзья Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. С их помощью он противостоит злому чародею Волан-де-Морту, который убил родителей Гарри.2. Джеймс Клир. “Атомные привычки”Книга из серии “Сам себе психолог” рассказывает о том, как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих.Поведение человека постоянно меняется: от ситуации к ситуации, от момента к моменту, от секунды к секунде. Но эта книга посвящена в первую очередь тому, что остается неизменным. Это основы поведения человека. Вечные принципы, на которые можно положиться в долгосрочной перспективе. Идеи, на базе которых можно развивать бизнес, создавать семью, строить свою жизнь.3. Уолтер Айзексон. “Стив Джобс”В основе книги — беседы с самим Стивом Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами, коллегами и конкурентами. Джобс совершенно не контролировал автора. Он откровенно отвечал на все вопросы и ждал такой же честности от остальных. Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом бизнесмене, который одним из первых понял: чтобы добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.4. Джордж Оруэлл. “1984”В знаменитом романе автор описывает общество, где люди четко разделены на классы.В государстве Океания у граждан нет прав. Повседневная жизнь героев проходит в страхе и постоянных потрясениях. Нет свободы слова и печати, свободы выбора, любви и даже свободы мысли. Нарушить порядок невозможно, ведь Старший Брат пристально следит за каждым.5. Стивен Кови. “Семь навыков высокоэффективных людей”Более чем за двадцать пять лет работы с представителями бизнеса и научного мира, а также с теми, кто интересуется проблемами семьи и брака, автор встретил большое число людей, которые, казалось бы, достигли огромных успехов в жизни, но в то же время постоянно испытывали потребность в обретении внутреннего равновесия, в повышении личной эффективности и развитии отношений с окружающими.“Подозреваю, что многие из проблем, которыми они поделились со мной, знакомы и вам”, — пишет автор книги.6. Брайан Трейси. “Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь. 21 метод повышения личной эффективности”Более тридцати лет Трейси исследует проблему планирования времени. Ему довелось прочитать сотни книг и тысячи статей о личной эффективности. Результатом такой работы стала данная книга.Любую полезную идею автор проверял на себе – в работе и личной жизни. Если она оказывалась плодотворной, он включал действенный метод в тему лекций и семинаров, чтобы рассказать о нем своим слушателям.7. Михаил Лабковский. “Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни или метод Лабковского в действии”Первое издание этой книги вышло несколько лет назад. В новом издании появилось предисловие и подробная глава, где автор разбирает каждое правило, глубже объясняя методику, чтобы применять ее стало проще. Чтобы жить стало легче, понятнее, а главное — счастливее.По мнению Лабковского, любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение внутреннего конфликта самого человека. Поэтому разбираться надо не с окружающими, а в первую очередь — с собой. И, победив неврозы, зажить с радостью.8. Тони Шей. “Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук”Тони Шейн — американский интернет-предприниматель. Первая часть его книги называется “Прибыль”, в нее включены истории о жизни автора, о том, как он рос и как в итоге оказался в крупной интернет-компании.Вторая часть “Прибыль и увлечение” в основном ориентирована на бизнес: в ней раскрывается философия, в которую верят сотрудники компании. Автор также приводит часть внутренней переписки по электронной почте и некоторые документы, которыми они и сегодня пользуются в компании.В третьей части “Прибыль, увлечение и цель” в общих чертах описано видение того, как перейти на следующий уровень развития.9. Рей Брэдбери. “451 градус по Фаренгейту”451° по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская антиутопия Рэя Брэдбери рисует беспросветную картину развития постиндустриального общества, мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных.10. Игорь Рызов. “Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть”."Для меня деньги пахнут, и это позволяет мне зарабатывать не только сегодня, но и постоянно”, — говорит автор.По его признанию, эта книга для плохих продавцов. В понимании Рызова, продажа не тогда, когда клиент купил и заплатил деньги, а когда пришел к продавцу во второй и третий раз, порекомендовав его другим.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

это интересно книги топ-10 узбекистан общество