https://uz.sputniknews.ru/20230721/uzbekistan-vpervyye-stroitelstvo-ges-biznes-37035136.html

В Узбекистане впервые построят ГЭС с участием бизнеса

В Узбекистане впервые построят ГЭС с участием бизнеса

АО "Узбекгидроэнерго" впервые на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) построит 5 станций общей мощностью 46,6 МВт

2023-07-21T10:53+0500

2023-07-21T10:53+0500

2023-07-21T10:56+0500

узбекистан

гэс

проект

всемирный банк

государственно-частное партнерство

электроэнергия

гидроэлектростанция

стоимость

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Общая стоимость гидроэлектростанций составляет $106,9 млн, сообщает Минэнерго. Среднегодовая выработка энергии составит 179 млн кВтч. На тендерной основе для проектов ГЭС "Кызылдарья", "Сувлисой", "Дукентсой", "Камчик" и "Куйи Коксув" выберут инвестора (частного партнера). Все пять объектов выставят одним лотом уже в августе этого года. На ГЭС, которые планируется построить на основе ГЧП, Всемирным банком были направлены высококвалифицированные иностранные специалисты. Проведение торгов единым лотом упрощает реализацию проектов, оптимизирует процесс и помогает обеспечить эффективность и прозрачность, уточнили в ведомстве.

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