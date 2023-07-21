https://uz.sputniknews.ru/20230721/uzbekistan-vpervyye-stroitelstvo-ges-biznes-37035136.html
В Узбекистане впервые построят ГЭС с участием бизнеса
В Узбекистане впервые построят ГЭС с участием бизнеса
АО "Узбекгидроэнерго" впервые на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) построит 5 станций общей мощностью 46,6 МВт
2023-07-21T10:53+0500
2023-07-21T10:53+0500
2023-07-21T10:56+0500
узбекистан
гэс
проект
всемирный банк
государственно-частное партнерство
электроэнергия
гидроэлектростанция
стоимость
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Общая стоимость гидроэлектростанций составляет $106,9 млн, сообщает Минэнерго. Среднегодовая выработка энергии составит 179 млн кВтч. На тендерной основе для проектов ГЭС "Кызылдарья", "Сувлисой", "Дукентсой", "Камчик" и "Куйи Коксув" выберут инвестора (частного партнера). Все пять объектов выставят одним лотом уже в августе этого года. На ГЭС, которые планируется построить на основе ГЧП, Всемирным банком были направлены высококвалифицированные иностранные специалисты. Проведение торгов единым лотом упрощает реализацию проектов, оптимизирует процесс и помогает обеспечить эффективность и прозрачность, уточнили в ведомстве.
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узбекистан гэс гчп государственно-частное партнерство электроэнергия гидроэлектростанция стоимость проект гэс кызылдарья сувлисой дукентсой камчик куйи коксув всемирный банк иностранные специалисты
узбекистан гэс гчп государственно-частное партнерство электроэнергия гидроэлектростанция стоимость проект гэс кызылдарья сувлисой дукентсой камчик куйи коксув всемирный банк иностранные специалисты
В Узбекистане впервые построят ГЭС с участием бизнеса
10:53 21.07.2023 (обновлено: 10:56 21.07.2023)
АО "Узбекгидроэнерго" впервые на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) построит 5 станций общей мощностью 46,6 МВт.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Общая стоимость гидроэлектростанций составляет $106,9 млн, сообщает Минэнерго
. Среднегодовая выработка энергии составит 179 млн кВтч.
На тендерной основе для проектов ГЭС "Кызылдарья", "Сувлисой", "Дукентсой", "Камчик" и "Куйи Коксув" выберут инвестора (частного партнера). Все пять объектов выставят одним лотом уже в августе этого года.
На ГЭС, которые планируется построить на основе ГЧП, Всемирным банком были направлены высококвалифицированные иностранные специалисты. Проведение торгов единым лотом упрощает реализацию проектов, оптимизирует процесс и помогает обеспечить эффективность и прозрачность, уточнили в ведомстве.