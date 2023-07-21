https://uz.sputniknews.ru/20230721/uzbekistan-vyyavili-gosslujaschiye-predprinimateli-37035844.html
В Узбекистане выявили госслужащих-предпринимателей
В Узбекистане выявили госслужащих-предпринимателей
Среди нарушителей три хакима, глава комитета, руководители агентства и унитарного предприятия
2023-07-21T11:45+0500
2023-07-21T11:45+0500
2023-07-21T11:57+0500
узбекистан
коррупция
хоким
хокимият
учредитель
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по борьбе с коррупцией выявило, что учредителями хозяйствующих субъектов являются 6 руководящих должностных лиц. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции. Среди них 3 районных хокима, а также руководители антидопингового агентства, унитарного предприятия и комитета, уточняют в сообщении.
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узбекистан нарушители госслужащие предприниматели агентство по борьбе с коррупцией комитет хоким
узбекистан нарушители госслужащие предприниматели агентство по борьбе с коррупцией комитет хоким
В Узбекистане выявили госслужащих-предпринимателей
11:45 21.07.2023 (обновлено: 11:57 21.07.2023)
Среди нарушителей — три хокима, глава комитета, руководители агентства и унитарного предприятия.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Агентство по борьбе с коррупцией выявило, что учредителями хозяйствующих субъектов являются 6 руководящих должностных лиц. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции
.
Среди них 3 районных хокима, а также руководители антидопингового агентства, унитарного предприятия и комитета, уточняют в сообщении.