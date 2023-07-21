https://uz.sputniknews.ru/20230721/uzbekistan-vyyavili-gosslujaschiye-predprinimateli-37035844.html

В Узбекистане выявили госслужащих-предпринимателей

В Узбекистане выявили госслужащих-предпринимателей

Среди нарушителей три хакима, глава комитета, руководители агентства и унитарного предприятия

2023-07-21T11:45+0500

2023-07-21T11:45+0500

2023-07-21T11:57+0500

узбекистан

коррупция

хоким

хокимият

учредитель

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Агентство по борьбе с коррупцией выявило, что учредителями хозяйствующих субъектов являются 6 руководящих должностных лиц. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции. Среди них 3 районных хокима, а также руководители антидопингового агентства, унитарного предприятия и комитета, уточняют в сообщении.

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