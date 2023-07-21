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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230721/v-ssha-ujasnulis-iz-za-xoda-putina-protiv-vsu-37033621.html
В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие беспилотные летательные аппараты
2023-07-21T09:53+0500
2023-07-21T09:55+0500
россия
спецоперация россии по защите донбасса
украина
всу
ущерб
вооруженные силы
удар
армия
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российская армия наносит большой ущерб ВСУ массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум. Об этом сообщает РИА Новости.С таким вызовом со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий, пишет колумнист.Бирнбаум отметил, что попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями были встречены сокрушительным артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и ударами с вертолетов. Это привело к тяжелым потерям украинских войск в живой силе и технике.
россия
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россия всу украина сво российская оборона бпла оборона беспилотники точечные удары ракеты обозреватель the washington post майкл бирнбаум российская армия
россия всу украина сво российская оборона бпла оборона беспилотники точечные удары ракеты обозреватель the washington post майкл бирнбаум российская армия

В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

09:53 21.07.2023 (обновлено: 09:55 21.07.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российская армия наносит большой ущерб ВСУ массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум. Об этом сообщает РИА Новости.

"Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары", — говорится в сообщении.

С таким вызовом со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий, пишет колумнист.
Бирнбаум отметил, что попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями были встречены сокрушительным артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и ударами с вертолетов. Это привело к тяжелым потерям украинских войск в живой силе и технике.
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