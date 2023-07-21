https://uz.sputniknews.ru/20230721/v-ssha-ujasnulis-iz-za-xoda-putina-protiv-vsu-37033621.html

В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие беспилотные летательные аппараты

2023-07-21T09:53+0500

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2023-07-21T09:55+0500

россия

спецоперация россии по защите донбасса

украина

всу

ущерб

вооруженные силы

удар

армия

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российская армия наносит большой ущерб ВСУ массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум. Об этом сообщает РИА Новости.С таким вызовом со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий, пишет колумнист.Бирнбаум отметил, что попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями были встречены сокрушительным артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и ударами с вертолетов. Это привело к тяжелым потерям украинских войск в живой силе и технике.

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