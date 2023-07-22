https://uz.sputniknews.ru/20230722/aleksandr-krestinin-trener-bunyodkor-pobejdat-kajdyy-match-uzbekistan-chempionat-mira-37074357.html

Крестинин: "Бунёдкор" должен побеждать в каждом матче, а Узбекистан — выйти на ЧМ

Крестинин: "Бунёдкор" должен побеждать в каждом матче, а Узбекистан — выйти на ЧМ

Российский футбольный специалист Александр Крестинин с июля этого года возглавляет ташкентский "Бунёдкор"

2023-07-22T16:31+0500

2023-07-22T16:31+0500

2023-07-22T16:31+0500

узбекистан

футбол

тренер

александр крестинин

команда

сборная

сборная узбекистана

спорт

фк "бунедкор"

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Ранее на протяжении девяти лет Александр Крестинин руководил сборной Кыргызстана. При нем команда попала в список 100 лучших сборных мира и в 2019-м впервые приняла участие в Кубке Азии, пройдя квалификацию. Также Крестинин является кавалером ордена "Данакер" — одной из высших государственных наград Кыргызстана. "Бунёдкор" по итогам 13 туров Суперлиги Узбекистана находится на восьмом месте. Всего в лиге — 14 команд. "Бунёдкор" становился чемпионом Узбекистана пять раз (2008, 2009, 2010, 2011, 2013), четырежды выигрывал кубок страны и один раз завоевал местный суперкубок. В 2008-м команда дошла до полуфинала Азиатской лиги чемпионов. Какие цели и задачи поставил перед собой Александр Крестинин, как прошла адаптация в новом клубе и как его работа в "Бунёдкоре" поможет национальной сборной — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Sputnik. Предложение, от которого нельзя отказаться Мне позвонили руководители клуба и сделали предложение. Для меня это было немного удивительно, однако я сразу понял откуда звонят. Любому тренеру здесь почетно работать, ведь это клуб с большими задачами, с большой историей, самый титулованный в новейшей истории. Поэтому долго не думали, обо всем договорились быстро. Мы очень рады, что поступило такое предложение и горды тем, что нам доверили судьбу клуба. Азия для меня, как родной дом В Азии я уже работаю 11 лет. Поэтому секретов для меня здесь осталось мало. Мне все близко — восточная культура, ментальность. Адаптироваться и не пришлось — я отлично здесь себя чувствую. Ребята — все профессионалы. Наше видение и требования они быстро приняли. Конечно, есть моменты адаптации друг к другу, потому что некоторые вещи мы поменяли, как в быту, так и в тренировочном процессе. Но это естественный процесс, потому что каждый тренер привносит что-то свое. Уже пошла вторая неделя и у нас нет никаких вопросов. Самое главное — это заслуга ребят. У нас не было никаких разногласий, конечно, вопросы возникали, но мы их решали моментально. Это еще раз говорит о высоком уровне профессионализма футболистов, а с профессионалами очень легко находить общий язык. Из национальной сборной — в клуб Работа в клубе и сборной очень отличается. Есть своя специфика. В 2010-2011 годах мы работали в клубе в Кыргызстане и уже в первый год стали чемпионами. Команда из провинции и у нее никогда ранее не было медалей. Потом, спустя шесть лет, мы работали в сборной и параллельно приняли клуб. Четыре с половиной года работали и в клубе, и в сборной. Там тоже все шло успешно – четыре года подряд становились чемпионами республики. Поэтому работа в клубе нам очень близка и знакома. Также у нас есть опыт совмещения (одновременно тренировать клуб и сборную). Это полезный опыт, но не очень хорошая ситуация, которая не везде подходит. И, например, сейчас в Кыргызстане она уже не нужна. Но на тот момент в этом была острая необходимость, потому что клуб, который мы тренировали, был базовой командой для национальной сборной Кыргызстана. Сейчас в этом необходимости нет, тем более в Узбекистане. Сделаю все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции Мы приняли клуб посередине сезона. Нам были известны стартовые позиции, то есть, где есть вопросы, а где они уже решены. Нас позвали изменить ситуацию. Она меняется в лучшую сторону и время должно это показать. Речь не может идти о каких-то конкретных местах, потому что это большой клуб и для него только одно место — первое. Мне кажется, будет неразумно, если новый тренер начнет говорить, что будет бороться за тройку (топ-3), например. Думаю, это несерьезно. Никаких гарантий и обещаний давать не буду, потому что это футбол. Но перед собой поставили задачу — победа в каждом матче. А очки будем считать уже в конце. Приложим все усилия, чтоб вернуть клубу прежние позиции. Все достигаемые результаты — для национальной сборной, потому что это лицо страны. Все должны работать на нее. Сборная — лицо страны. Нужно помочь Узбекистану выйти на чемпионат мира Поколение футболистов меняется. Допустим, 10 лет назад футбол в целом в Азии был один, а сейчас уже другой. Это тоже важно — насколько мы успеваем за ведущими странами, например, за Японией, Австралией, Ираном. Насколько Узбекистан успевает в развитии за ними, насколько мы конкурентоспособны? Если раньше была большая разница в уровнях сборных, то сейчас уже меньше. Нужно сокращать эту разницу, быть конкурентоспособными командами Азии и становиться ведущей командой континента. Это все реально, тем более сейчас, когда состав участников чемпионата мира увеличился (было 32, стало 48, — прим.ред.). Поэтому сейчас все в руках футболистов и тренерского штаба. Вместе мы должны помочь достичь этих результатов и попасть на чемпионат мира.

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2023

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