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Дзюдоисты Узбекистана примут участие в престижном турнире в Венгрии — состав сборной
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в престижном турнире в Венгрии — состав сборной
В составе сборной Узбекистана — чемпионы мира Давлат Бобонов и Музаффарбек Турабоев
2023-07-22T18:08+0500
2023-07-22T18:08+0500
2023-07-22T18:08+0500
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венгрия
соревнования
спорстмены
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Известен состав узбекских дзюдоистов, которые примут участие в соревнованиях по дзюдо серии “Мастерс” в Будапеште (Венгрия), сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана:мужчины:-60 кг: Дилшод Баратов-60 кг: Достон Рузиев-66 кг: Сардор Нуриллаев-66 кг: Мухриддин Тиловов-73 кг: Шахрам Ахадов-73 кг: Муроджон Юлдошев-73 кг: Обидхон Нумонов-90 кг: Давлат Бобонов-90 кг: Джахонгир Маматрахимов-100 кг: Музаффарбек Турабоев-100 кг: Отабек Турабоев+100 кг: Алишер Юсупов+100 кг: Шохрух Бахтиёровженщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Диёра Келдиёрова-52 кг: Сита Кадамбоева-57 кг: Шукуржон Аминова-70 кг: Гулноза Матниязова-70 кг: Шохиста Назарова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева.Соревнования по дзюдо серии “Мастерс” принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже, уточняют в сообщении.Турнир, входящий в категорию"Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования пройдут с 4 по 6 августа в Будапеште.
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узбекистан будапешт венгрия дзюдо турнир сборная команда состав сборной серия мастерс дилшод баратов достон рузиев сардор нуриллаев мухриддин тиловов шахрам ахадов муроджон юлдошев обидхон нумонов давлат бобонов джахонгир маматрахимов музаффарбек турабоев отабек турабоев алишер юсупов шохрух бахтиёров халима курбонова диёра келдиёрова сита кадамбоева шукуржон аминова гулноза матниязова шохиста назарова ирисхон курбонбоева
узбекистан будапешт венгрия дзюдо турнир сборная команда состав сборной серия мастерс дилшод баратов достон рузиев сардор нуриллаев мухриддин тиловов шахрам ахадов муроджон юлдошев обидхон нумонов давлат бобонов джахонгир маматрахимов музаффарбек турабоев отабек турабоев алишер юсупов шохрух бахтиёров халима курбонова диёра келдиёрова сита кадамбоева шукуржон аминова гулноза матниязова шохиста назарова ирисхон курбонбоева
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в престижном турнире в Венгрии — состав сборной
В составе сборной Узбекистана — чемпионы мира Давлат Бобонов и Музаффарбек Турабоев; призеры ЧМ — Диера Келдиерова, Дилшод Баратов, Алишер Юсупов и другие.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Известен состав узбекских дзюдоистов, которые примут участие в соревнованиях по дзюдо серии “Мастерс” в Будапеште (Венгрия), сообщает НОК
.
Состав сборной Узбекистана:
мужчины:
-60 кг: Дилшод Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-73 кг: Шахрам Ахадов
-73 кг: Муроджон Юлдошев
-73 кг: Обидхон Нумонов
-90 кг: Давлат Бобонов
-90 кг: Джахонгир Маматрахимов
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
-100 кг: Отабек Турабоев
+100 кг: Алишер Юсупов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
женщины:
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбоева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-70 кг: Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева.
Соревнования по дзюдо серии “Мастерс” принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже, уточняют в сообщении.
Турнир, входящий в категорию"Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.
Соревнования пройдут с 4 по 6 августа в Будапеште.