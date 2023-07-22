https://uz.sputniknews.ru/20230722/dzyudoisty-uzbekistan-uchastiye-turnir-vengriya-sostav-sbornoy-37076426.html

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в престижном турнире в Венгрии — состав сборной

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в престижном турнире в Венгрии — состав сборной

В составе сборной Узбекистана — чемпионы мира Давлат Бобонов и Музаффарбек Турабоев

2023-07-22T18:08+0500

2023-07-22T18:08+0500

2023-07-22T18:08+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

сборная

будапешт

венгрия

соревнования

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диёра келдиёрова

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Известен состав узбекских дзюдоистов, которые примут участие в соревнованиях по дзюдо серии “Мастерс” в Будапеште (Венгрия), сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана:мужчины:-60 кг: Дилшод Баратов-60 кг: Достон Рузиев-66 кг: Сардор Нуриллаев-66 кг: Мухриддин Тиловов-73 кг: Шахрам Ахадов-73 кг: Муроджон Юлдошев-73 кг: Обидхон Нумонов-90 кг: Давлат Бобонов-90 кг: Джахонгир Маматрахимов-100 кг: Музаффарбек Турабоев-100 кг: Отабек Турабоев+100 кг: Алишер Юсупов+100 кг: Шохрух Бахтиёровженщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Диёра Келдиёрова-52 кг: Сита Кадамбоева-57 кг: Шукуржон Аминова-70 кг: Гулноза Матниязова-70 кг: Шохиста Назарова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева.Соревнования по дзюдо серии “Мастерс” принесут наибольшее количество очков на пути к Олимпиаде в Париже, уточняют в сообщении.Турнир, входящий в категорию"Мастерс", проводится 1 раз в год. В нем могут принимать участие только спортсмены, входящие в список 36 сильнейших атлетов в каждой весовой категории. Спортсмены-победители Будапешт-2023 заработают по 1800 очков в свой мировой и Олимпийский рейтинги.Соревнования пройдут с 4 по 6 августа в Будапеште.

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