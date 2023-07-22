https://uz.sputniknews.ru/20230722/emomali-raxmon-vstrecha-premer-ministr-uzbekistan-abdulla-aripov-37069211.html

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном

Встреча прошла в рамках рабочего визита Абдуллы Арипова в Республику Таджикистан

2023-07-22T10:14+0500

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узбекистан

таджикистан

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душанбе

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом, сообщается на сайте главы республики.Стороны обсудили состояние и перспективы комплекса таджикско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, рассмотрели пути дальнейшего их развития.Перспективными направлениями сотрудничества также названы легкая и пищевая промышленности, цветная металлургия, автомобилестроение, агропромышленный комплекс.Кроме того, стороны обсудили активное расширение прямых хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности и бизнес-кругами в реальном секторе экономики, дальнейшее развитие сотрудничества на уровне регионов.Выражена заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.Эмомали Рахмон подчеркнул важность активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в русле достижения поставленных целей по укреплению таджикско-узбекского взаимодействия. Стороны выразили готовность к совместным усилиям по последовательному продвижению всего комплекса взаимоотношений.

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узбекистан таджикистан президент эмомали рахмон премьер-министр абдулла арипов рабочий визит сотрудничество душанбе таджикско-узбекские отношения стратегическое партнерство союзническое взаимодействие