https://uz.sputniknews.ru/20230722/emomali-raxmon-vstrecha-premer-ministr-uzbekistan-abdulla-aripov-37069211.html
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном
Встреча прошла в рамках рабочего визита Абдуллы Арипова в Республику Таджикистан
2023-07-22T10:14+0500
2023-07-22T10:14+0500
2023-07-22T10:21+0500
узбекистан
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сотрудничество
президент
эмомали рахмон
премьер-министр
абдулла арипов
визит
душанбе
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом, сообщается на сайте главы республики.Стороны обсудили состояние и перспективы комплекса таджикско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, рассмотрели пути дальнейшего их развития.Перспективными направлениями сотрудничества также названы легкая и пищевая промышленности, цветная металлургия, автомобилестроение, агропромышленный комплекс.Кроме того, стороны обсудили активное расширение прямых хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности и бизнес-кругами в реальном секторе экономики, дальнейшее развитие сотрудничества на уровне регионов.Выражена заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.Эмомали Рахмон подчеркнул важность активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в русле достижения поставленных целей по укреплению таджикско-узбекского взаимодействия. Стороны выразили готовность к совместным усилиям по последовательному продвижению всего комплекса взаимоотношений.
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узбекистан таджикистан президент эмомали рахмон премьер-министр абдулла арипов рабочий визит сотрудничество душанбе таджикско-узбекские отношения стратегическое партнерство союзническое взаимодействие
узбекистан таджикистан президент эмомали рахмон премьер-министр абдулла арипов рабочий визит сотрудничество душанбе таджикско-узбекские отношения стратегическое партнерство союзническое взаимодействие
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном
10:14 22.07.2023 (обновлено: 10:21 22.07.2023)
Встреча прошла в рамках рабочего визита Абдуллы Арипова в Республику Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом, сообщается на сайте главы республики
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Стороны обсудили состояние и перспективы комплекса таджикско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, рассмотрели пути дальнейшего их развития.
"В этом контексте с удовлетворением была отмечена позитивная тенденция роста показателей товарооборота между двумя странами. В качестве актуальных задач были определены диверсификация взаимной торговли и расширение ее товарной структуры. В этой связи глава Таджикистана указал на большие возможности в различных секторах промышленности, в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма и в других отраслях, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.
Перспективными направлениями сотрудничества также названы легкая и пищевая промышленности, цветная металлургия, автомобилестроение, агропромышленный комплекс.
Кроме того, стороны обсудили активное расширение прямых хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности и бизнес-кругами в реальном секторе экономики, дальнейшее развитие сотрудничества на уровне регионов.
Выражена заинтересованность в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.
Эмомали Рахмон подчеркнул важность активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в русле достижения поставленных целей по укреплению таджикско-узбекского взаимодействия. Стороны выразили готовность к совместным усилиям по последовательному продвижению всего комплекса взаимоотношений.