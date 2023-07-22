https://uz.sputniknews.ru/20230722/fergana-novaya-texnologiya-vyraschivaniye-urojay-jara-37077711.html

В Фергане используют новую технологию для выращивания урожая в жару

В Фергане используют новую технологию для выращивания урожая в жару

Технология представляет собой комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха

2023-07-22T22:03+0500

2023-07-22T22:03+0500

2023-07-22T22:03+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

технологии

урожай

теплица

фермерское хозяйство

фермер

фергана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/16/37077385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_604f9d0931361595e400456d29c335e9.png

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В одном из фермерских хозяйств Ферганы, за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта “Развитие сектора плодоовощеводства” используют новую технологию — нетхаус. Об этом сообщает Минсельхоз. Нетхаус – это комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха. Проще говоря, это очень удобное технологическое решение для использования в теплицах, которое позволяет выращивать овощи даже в самый жаркий период.В фермерском хозяйстве построили холодильное помещение для хранения готовой продукции. Наладили поставки семян. Кроме основной теплицы, разбиты несколько рассадников, где налажено выращивание рассады томатов.Урожай в основном отправляется за рубеж.Продукция с приставкой "нетхаус" – экологически чистая и востребована на зарубежных рынках. Поэтому большую часть урожая — 80 % фермерское хозяйство экспортирует, а остальные 20 % поставляет на внутренний рынок.

узбекистан

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан фергана фермерское хозяйство фермер новая технология теплица урожай нетхаус минсельхоз