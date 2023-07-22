https://uz.sputniknews.ru/20230722/fergana-novaya-texnologiya-vyraschivaniye-urojay-jara-37077711.html
В Фергане используют новую технологию для выращивания урожая в жару
В Фергане используют новую технологию для выращивания урожая в жару
Технология представляет собой комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха
2023-07-22T22:03+0500
2023-07-22T22:03+0500
2023-07-22T22:03+0500
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фермер
фергана
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В одном из фермерских хозяйств Ферганы, за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта “Развитие сектора плодоовощеводства” используют новую технологию — нетхаус. Об этом сообщает Минсельхоз. Нетхаус – это комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха. Проще говоря, это очень удобное технологическое решение для использования в теплицах, которое позволяет выращивать овощи даже в самый жаркий период.В фермерском хозяйстве построили холодильное помещение для хранения готовой продукции. Наладили поставки семян. Кроме основной теплицы, разбиты несколько рассадников, где налажено выращивание рассады томатов.Урожай в основном отправляется за рубеж.Продукция с приставкой "нетхаус" – экологически чистая и востребована на зарубежных рынках. Поэтому большую часть урожая — 80 % фермерское хозяйство экспортирует, а остальные 20 % поставляет на внутренний рынок.
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узбекистан фергана фермерское хозяйство фермер новая технология теплица урожай нетхаус минсельхоз
узбекистан фергана фермерское хозяйство фермер новая технология теплица урожай нетхаус минсельхоз
В Фергане используют новую технологию для выращивания урожая в жару
Технология представляет собой комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
В одном из фермерских хозяйств Ферганы, за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта “Развитие сектора плодоовощеводства” используют новую технологию — нетхаус. Об этом сообщает Минсельхоз
.
Нетхаус – это комплекс, закрытый специальной сеткой, защищающей от насекомых и обеспечивающей естественную циркуляцию воздуха. Проще говоря, это очень удобное технологическое решение для использования в теплицах, которое позволяет выращивать овощи даже в самый жаркий период.
"...в летнюю жару в обычных теплицах под пленкой температура сильно повышается, что негативно сказывается на растениях: росток перегревается, заболевает, и порой погибает. Решением проблемы является замена пленки на специальную сетку. Потому что она пропускает солнечный свет, но удерживает тепло, что предотвращает гибель урожая ранней весной и поздней осенью. А летом обеспечивает циркуляцию воздуха, а заодно защищает от насекомых, пыли. В результате урожай созревает здоровым и экологически чистым", — говорится в сообщении.
В фермерском хозяйстве построили холодильное помещение для хранения готовой продукции. Наладили поставки семян. Кроме основной теплицы, разбиты несколько рассадников, где налажено выращивание рассады томатов.
"Наши нетхаусы были созданы в 2018 году. В 2019 году мы получили от Всемирного банка 1,996 миллиона долларов США. ...на эти средства мы построили теплицы по новой технологии, привезли из Израиля солнцезащитную сетку, построили 400-тонный, трехкамерный холодильник. Посевные площади хозяйства составляют 8 гектаров. Каждый гектар мы превратили в инновационный Клондайк. С одного гектара получаем в среднем урожай в 100 тонн продукции", — говрит заместитель директора “Агро Сервис Азия” Мифтохиддин Дехканов.
Урожай в основном отправляется за рубеж.
"В среднем на гектар высаживается 25 тысяч кустов рассады томатов. Урожайность — 100 тонн. Помимо основных нетхаусов, у нас есть несколько рассадников, где мы выращиваем импортные семена и саженцы для себя. Помимо этого, мы также поставляем рассаду другим фермерским хозяйствам", — говорит фермер.
Продукция с приставкой "нетхаус" – экологически чистая и востребована на зарубежных рынках. Поэтому большую часть урожая — 80 % фермерское хозяйство экспортирует, а остальные 20 % поставляет на внутренний рынок.