https://uz.sputniknews.ru/20230722/gde-v-uzbekistane-bolshe-vsego-sportivnyx-obrazovatelnyx-uchrejdeniy-37068036.html
Где в Узбекистане больше всего спортивных образовательных учреждений
Где в Узбекистане больше всего спортивных образовательных учреждений
Всего по республике по состоянию на 1 января 2023 года работают свыше 450 спортивных образовательных учреждения
2023-07-22T09:36+0500
2023-07-22T09:36+0500
2023-07-22T09:40+0500
узбекистан
спорт
ташкентская область
ташкент
спортивное образовательное учреждение
бухарская область
хорезмская область
джизакская область
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/07/23835907_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f77cb9f46629a6a6b3acc61538dc52b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Больше всего спортивных образовательных учреждений в Ташкентской области — 53, далее идет Бухарская область — 42 и замыкает тройку лидеров столица — в Ташкенте их 37. Об этом сообщает Агентство статистики. Меньше всего спортивных образовательных учреждений в Сырдарьинской области – 19.Разбивка по регионам выглядит так:Всего на 1 января этого года в Узбекистане работают 454 спортивных образовательных учреждения.
узбекистан
ташкентская область
ташкент
бухарская область
хорезмская область
джизакская область
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/07/23835907_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a16df73dee64533002a955257c13430.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан спортивное образовательное учреждение где больше всего регион область спорт ташкентская область бухарская область ташкент хорезмская область ферганская область сурхандарьинская область кашкадарьинская область самаркандская область андижанская область джизакская область каракалпакстан наманганская область навоийская область сырдарьинская область
узбекистан спортивное образовательное учреждение где больше всего регион область спорт ташкентская область бухарская область ташкент хорезмская область ферганская область сурхандарьинская область кашкадарьинская область самаркандская область андижанская область джизакская область каракалпакстан наманганская область навоийская область сырдарьинская область
Где в Узбекистане больше всего спортивных образовательных учреждений
09:36 22.07.2023 (обновлено: 09:40 22.07.2023)
Всего по республике по состоянию на 1 января 2023 года работают свыше 450 спортивных образовательных учреждения.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Больше всего спортивных образовательных учреждений в Ташкентской области — 53, далее идет Бухарская область — 42 и замыкает тройку лидеров столица — в Ташкенте их 37. Об этом сообщает Агентство статистики
.
Меньше всего спортивных образовательных учреждений в Сырдарьинской области – 19.
Разбивка по регионам выглядит так:
Сурхандарьинская область – 34
Кашкадарьинская область – 33
Самаркандская область – 32
Наманганская область – 26
Сырдарьинская область – 19.
Всего на 1 января этого года в Узбекистане работают 454 спортивных образовательных учреждения.