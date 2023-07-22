https://uz.sputniknews.ru/20230722/gde-v-uzbekistane-bolshe-vsego-sportivnyx-obrazovatelnyx-uchrejdeniy-37068036.html

Где в Узбекистане больше всего спортивных образовательных учреждений

Где в Узбекистане больше всего спортивных образовательных учреждений

Всего по республике по состоянию на 1 января 2023 года работают свыше 450 спортивных образовательных учреждения

2023-07-22T09:36+0500

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узбекистан

спорт

ташкентская область

ташкент

спортивное образовательное учреждение

бухарская область

хорезмская область

джизакская область

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Больше всего спортивных образовательных учреждений в Ташкентской области — 53, далее идет Бухарская область — 42 и замыкает тройку лидеров столица — в Ташкенте их 37. Об этом сообщает Агентство статистики. Меньше всего спортивных образовательных учреждений в Сырдарьинской области – 19.Разбивка по регионам выглядит так:Всего на 1 января этого года в Узбекистане работают 454 спортивных образовательных учреждения.

узбекистан

ташкентская область

ташкент

бухарская область

хорезмская область

джизакская область

каракалпакстан

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узбекистан спортивное образовательное учреждение где больше всего регион область спорт ташкентская область бухарская область ташкент хорезмская область ферганская область сурхандарьинская область кашкадарьинская область самаркандская область андижанская область джизакская область каракалпакстан наманганская область навоийская область сырдарьинская область