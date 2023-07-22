https://uz.sputniknews.ru/20230722/kanal-vodoxranilischye-tashkent-proverka-kachestvo-voda-37071890.html

В каналах Ташкента и водохранилищах проверили качество воды

В каналах Ташкента и водохранилищах проверили качество воды

Поверхностные воды проанализировали на содержание химических загрязнителей

2023-07-22T13:43+0500

2023-07-22T13:43+0500

2023-07-22T13:43+0500

узбекистан

ташкент

вода

загрязнение

загрязнение воды

узгидромет

проверка

водохранилище

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Пробы взяли с поверхностных вод ташкентских каналов и водохранилищ Ташобласти, сообщает Узгидромет.Их проанализировали на содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ):Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используется для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоемах, но и оценивать временную и пространственную динамику качества воды.

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