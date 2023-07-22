https://uz.sputniknews.ru/20230722/kanal-vodoxranilischye-tashkent-proverka-kachestvo-voda-37071890.html
В каналах Ташкента и водохранилищах проверили качество воды
В каналах Ташкента и водохранилищах проверили качество воды
Поверхностные воды проанализировали на содержание химических загрязнителей
2023-07-22T13:43+0500
2023-07-22T13:43+0500
2023-07-22T13:43+0500
узбекистан
ташкент
вода
загрязнение
загрязнение воды
узгидромет
проверка
водохранилище
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Пробы взяли с поверхностных вод ташкентских каналов и водохранилищ Ташобласти, сообщает Узгидромет.Их проанализировали на содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ):Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используется для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоемах, но и оценивать временную и пространственную динамику качества воды.
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узбекистан водохранилище канал проверка вода загрязнение узгидромет химичесике загрязнители индекс загрязнения воды изв канал бозсу канал карасу канал салар канал анхор канал бурджар чарвакское водохранилище тюябугузское водохранилище
узбекистан водохранилище канал проверка вода загрязнение узгидромет химичесике загрязнители индекс загрязнения воды изв канал бозсу канал карасу канал салар канал анхор канал бурджар чарвакское водохранилище тюябугузское водохранилище
В каналах Ташкента и водохранилищах проверили качество воды
Поверхностные воды проанализировали на содержание химических загрязнителей.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Пробы взяли с поверхностных вод ташкентских каналов и водохранилищ Ташобласти, сообщает Узгидромет
.
Их проанализировали на содержание химических загрязнителей по индексу загрязнения воды (ИЗВ):
Канал Бозсу
— район Телевышки. Качество воды II класса — чистая
(ИЗВ- 0,99);
Канал Карасу
— район парка Фурката. Качество воды III класса — умеренно загрязненная
(ИЗВ- 2,4);
Канал Салар
— ниже Экопарка. Качество воды III класса — умеренно загрязненная
(ИЗВ- 2,13);
Канал Анхор
— ниже Малой кольцевой дороги. Качество воды III класса — умеренно загрязненная
(ИЗВ- 1,65);
Канал Бурджар
— район парка Magic city.
Качество воды II класса — чистая
(ИЗВ- 0,76);
Чарвакское водохранилище
— качество воды II класса — чистая
(ИЗВ- 0,63);
Тюябугузское водохранилище
— качество воды III класса — умеренно загрязненная
(ИЗВ- 1,75).
"По сравнению с прошлой неделей качество воды в каналах Ташкента и водохранилищах Ташкентской области не претерпело существенных изменений. Только в канале Анхор качество воды по ИЗВ незначительно ухудшилось — III класс умеренно загрязненная вода", — говорится в сообщении Узгидромета.
Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используется для комплексной оценки качества поверхностных вод. Он позволяет не только сравнивать качество воды в разных водоемах, но и оценивать временную и пространственную динамику качества воды.