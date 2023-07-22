https://uz.sputniknews.ru/20230722/minoborony-rossiya-unichtojeniye-nayemniki-lvov-37075135.html

Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове

Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове

Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков

2023-07-22T16:35+0500

2023-07-22T16:35+0500

2023-07-22T16:35+0500

россия

спецоперация россии по защите донбасса

украина

всу

уничтожение

наемники

львов

оружие

боевики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0a/21736018_0:182:2992:1865_1920x0_80_0_0_4e819a5f5d131ace80f090d5bc3ca70b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое количество польских и немецких наемников во Львове, сообщает РИА Новости с ссылкой на Минобороны.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

россия

украина

львов

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина всу уничтожение львов польские немецкие наемники иностранные боевики