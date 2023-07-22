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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230722/minoborony-rossiya-unichtojeniye-nayemniki-lvov-37075135.html
Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове
Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове
Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков
2023-07-22T16:35+0500
2023-07-22T16:35+0500
россия
спецоперация россии по защите донбасса
украина
всу
уничтожение
наемники
львов
оружие
боевики
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое количество польских и немецких наемников во Львове, сообщает РИА Новости с ссылкой на Минобороны.Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
россия
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россия украина всу уничтожение львов польские немецкие наемники иностранные боевики
россия украина всу уничтожение львов польские немецкие наемники иностранные боевики

Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове

16:35 22.07.2023
© Sputnik / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи, иллюстративное фото
Сотрудники скорой помощи, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2023
© Sputnik / Виктория Виатрис
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Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Вооруженные силы уничтожили ракетным ударом большое количество польских и немецких наемников во Львове, сообщает РИА Новости с ссылкой на Минобороны.
"По подтвержденным данным 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников", — уточнили в ведомстве.
Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.
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