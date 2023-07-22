https://uz.sputniknews.ru/20230722/molodyye-uchenyye-denejnoye-voznagrajdeniye-50-million-sum-minzdrav-37070177.html

Молодым ученым Узбекистана выделят по 50 млн сумов — Минздрав

Молодым ученым Узбекистана выделят по 50 млн сумов — Минздрав

На состоявшемся заседании Минздрава глава ведомства Амрилло Иноятов сообщил о выделении денежного вознаграждения группе молодых ученых

2023-07-22T11:23+0500

2023-07-22T11:23+0500

2023-07-22T11:23+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

ученые

награда

диссертация

молодые ученые

денежное вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов наградил группу молодых ученых, защитивших докторские диссертации до 30 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.На прошедшем заседании ведомства министр высоко оценил научную деятельность этих ученых и сообщил, что каждому из них выделят денежное вознаграждение в размере 50 млн сумов.В числе награжденных:Даврон Муминов — родился в 1990 году. В 2014-м окончил бакалавриат Ташкентской медицинской академии, в 2017-м — магистратуру Ташкентского педиатрического медицинского института. В 2020 году защитил кандидатскую (PhD), а в 2021-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время работает доцентом в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. ️Рустам Рашидов — родился в 1992 году. В 2014-м окончил бакалавриат, в 2017-м — магистратуру Ташкентской медицинской академии. В 2018-2021 годах, будучи стипендиатом фонда "Эл-юрт умиди", обучался по программе PhD под руководством профессора Ли Джэ Хуна в южнокорейском университете Ёнсей, который входит в топ-100 лучших вузов мира.Сейчас работает доцентом в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Бехзод Хабилов — родился в 1993 году. В 2016-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2018-м — магистратуру Ташкентского государственного стоматологического института. В 2020-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2022-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время занимает должность заместителя директора Научно-практического центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института. ️Феруз Тожиев — родился в 1992 году. В 2015-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2017-м — клиническую ординатуру по специальности "Детская стоматология". В 2021-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2023-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время является доцентом Ташкентского государственного стоматологического института.

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узбекистан минздрав министр амрилло иноятов молодые учены денежное вознаграждение защита докторская диссертация до 30 лет научная деятельность