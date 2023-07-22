https://uz.sputniknews.ru/20230722/molodyye-uchenyye-denejnoye-voznagrajdeniye-50-million-sum-minzdrav-37070177.html
Молодым ученым Узбекистана выделят по 50 млн сумов — Минздрав
Молодым ученым Узбекистана выделят по 50 млн сумов — Минздрав
На состоявшемся заседании Минздрава глава ведомства Амрилло Иноятов сообщил о выделении денежного вознаграждения группе молодых ученых
2023-07-22T11:23+0500
2023-07-22T11:23+0500
2023-07-22T11:23+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
ученые
награда
диссертация
молодые ученые
денежное вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов наградил группу молодых ученых, защитивших докторские диссертации до 30 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.На прошедшем заседании ведомства министр высоко оценил научную деятельность этих ученых и сообщил, что каждому из них выделят денежное вознаграждение в размере 50 млн сумов.В числе награжденных:Даврон Муминов — родился в 1990 году. В 2014-м окончил бакалавриат Ташкентской медицинской академии, в 2017-м — магистратуру Ташкентского педиатрического медицинского института. В 2020 году защитил кандидатскую (PhD), а в 2021-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время работает доцентом в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. ️Рустам Рашидов — родился в 1992 году. В 2014-м окончил бакалавриат, в 2017-м — магистратуру Ташкентской медицинской академии. В 2018-2021 годах, будучи стипендиатом фонда "Эл-юрт умиди", обучался по программе PhD под руководством профессора Ли Джэ Хуна в южнокорейском университете Ёнсей, который входит в топ-100 лучших вузов мира.Сейчас работает доцентом в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Бехзод Хабилов — родился в 1993 году. В 2016-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2018-м — магистратуру Ташкентского государственного стоматологического института. В 2020-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2022-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время занимает должность заместителя директора Научно-практического центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института. ️Феруз Тожиев — родился в 1992 году. В 2015-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2017-м — клиническую ординатуру по специальности "Детская стоматология". В 2021-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2023-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время является доцентом Ташкентского государственного стоматологического института.
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узбекистан минздрав министр амрилло иноятов молодые учены денежное вознаграждение защита докторская диссертация до 30 лет научная деятельность
узбекистан минздрав министр амрилло иноятов молодые учены денежное вознаграждение защита докторская диссертация до 30 лет научная деятельность
Молодым ученым Узбекистана выделят по 50 млн сумов — Минздрав
На состоявшемся заседании Минздрава глава ведомства Амрилло Иноятов сообщил о выделении денежного вознаграждения группе молодых ученых.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов наградил группу молодых ученых, защитивших докторские диссертации до 30 лет, сообщает пресс-служба Минздрава
.
На прошедшем заседании ведомства министр высоко оценил научную деятельность этих ученых и сообщил, что каждому из них выделят денежное вознаграждение в размере 50 млн сумов.
Даврон Муминов — родился в 1990 году. В 2014-м окончил бакалавриат Ташкентской медицинской академии, в 2017-м — магистратуру Ташкентского педиатрического медицинского института.
В 2020 году защитил кандидатскую (PhD), а в 2021-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время работает доцентом в Ташкентском педиатрическом медицинском институте.
️Рустам Рашидов — родился в 1992 году. В 2014-м окончил бакалавриат, в 2017-м — магистратуру Ташкентской медицинской академии. В 2018-2021 годах, будучи стипендиатом фонда "Эл-юрт умиди", обучался по программе PhD под руководством профессора Ли Джэ Хуна в южнокорейском университете Ёнсей, который входит в топ-100 лучших вузов мира.
Сейчас работает доцентом в Ташкентском государственном стоматологическом институте.
Бехзод Хабилов — родился в 1993 году. В 2016-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2018-м — магистратуру Ташкентского государственного стоматологического института.
В 2020-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2022-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время занимает должность заместителя директора Научно-практического центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института.
️Феруз Тожиев — родился в 1992 году. В 2015-м окончил бакалавриат по специальности "Стоматология", в 2017-м — клиническую ординатуру по специальности "Детская стоматология".
В 2021-м защитил кандидатскую (PhD), а в 2023-м — докторскую (DSc) диссертацию по медицинским наукам. В настоящее время является доцентом Ташкентского государственного стоматологического института.