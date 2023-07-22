https://uz.sputniknews.ru/20230722/territoriya-institut-yadernoy-fiziki-pojar-foto-37072792.html

На территории Института ядерной физики произошел пожар — фото

На территории Института ядерной физики произошел пожар — фото

Для установления причин пожара Минэкологии сформировало оперативную рабочую группу

2023-07-22T14:15+0500

2023-07-22T14:15+0500

2023-07-22T14:15+0500

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

поселок улугбек

институт ядерной физики ан узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Накануне в поселке "Улугбек" Мирзо-Улугбекского района Ташкента вспыхнул пожар, сообщает Минэкологии.Возгорание произошло на территории зеленой зоны Института ядерной физики Академии наук общей площадью 6 га земли.По итогам изучения ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

поселок улугбек

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