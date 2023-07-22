https://uz.sputniknews.ru/20230722/territoriya-institut-yadernoy-fiziki-pojar-foto-37072792.html
На территории Института ядерной физики произошел пожар — фото
На территории Института ядерной физики произошел пожар — фото
Для установления причин пожара Минэкологии сформировало оперативную рабочую группу
2023-07-22T14:15+0500
2023-07-22T14:15+0500
2023-07-22T14:15+0500
узбекистан
ташкент
мирзо-улугбекский район
поселок улугбек
институт ядерной физики ан узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Накануне в поселке "Улугбек" Мирзо-Улугбекского района Ташкента вспыхнул пожар, сообщает Минэкологии.Возгорание произошло на территории зеленой зоны Института ядерной физики Академии наук общей площадью 6 га земли.По итогам изучения ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.
узбекистан
ташкент
мирзо-улугбекский район
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узбекистан ташкент поселок улугбек мирзо-улугбекский район минэкологии пожар возгорание зеленая зона территория институт ядерной физики рабочая группа
узбекистан ташкент поселок улугбек мирзо-улугбекский район минэкологии пожар возгорание зеленая зона территория институт ядерной физики рабочая группа
На территории Института ядерной физики произошел пожар — фото
Для установления причин пожара Минэкологии сформировало оперативную рабочую группу.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Накануне в поселке "Улугбек" Мирзо-Улугбекского района Ташкента вспыхнул пожар, сообщает Минэкологии
.
Возгорание произошло на территории зеленой зоны Института ядерной физики Академии наук общей площадью 6 га земли.
"В целях установления причин и последствий пожара, министерство экологии сформировало оперативную рабочую группу", — говорится в сообщении.
По итогам изучения ситуации будет предоставлена дополнительная информация, уточняют в ведомстве.