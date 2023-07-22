https://uz.sputniknews.ru/20230722/uzbekistan-noveyshaya-texnologiya-povysheniye-urojaynost-minselxoz-37070947.html

В Узбекистане используют новейшую технологию для повышения урожайности — какую именно

В Узбекистане используют новейшую технологию для повышения урожайности — какую именно

Рабочая группа Минсельхоза оценила технологию лазерного выравнивания поверхности почвы в Кашкадарье

2023-07-22T11:56+0500

2023-07-22T11:56+0500

2023-07-22T11:56+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

урожай

вода

технологии

лазерное выравнивание поверхности почвы

почва

земля

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Лазерное выравнивание поверхности почвы используют, в частности на полях в Касбинском районе Кашкадарьи, сообщает Минсельхоз. Работы проводятся по новейшей технологии. Кроме того, при поливе экономится до 50 % воды, уточняют в ведомстве. Таким образом, если раньше на одном участке использовали несколько крупных шлаков и на каждый тратилось много воды, то сегодня в этом уже нет необходимости. Также для орошения требовался ручной труд. Теперь, благодаря тому, что это участок единого контура, влага доходит за один полив во все уголки. Экономия на всех этапах. При этом повышается производительность сельскохозяйственной техники. За сутки с помощью лазера можно выровнять до 40 га земли.

узбекистан

кашкадарьинская область

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