https://uz.sputniknews.ru/20230722/uzbekistan-noveyshaya-texnologiya-povysheniye-urojaynost-minselxoz-37070947.html
В Узбекистане используют новейшую технологию для повышения урожайности — какую именно
В Узбекистане используют новейшую технологию для повышения урожайности — какую именно
Рабочая группа Минсельхоза оценила технологию лазерного выравнивания поверхности почвы в Кашкадарье
2023-07-22T11:56+0500
2023-07-22T11:56+0500
2023-07-22T11:56+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
урожай
вода
технологии
лазерное выравнивание поверхности почвы
почва
земля
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Лазерное выравнивание поверхности почвы используют, в частности на полях в Касбинском районе Кашкадарьи, сообщает Минсельхоз. Работы проводятся по новейшей технологии. Кроме того, при поливе экономится до 50 % воды, уточняют в ведомстве. Таким образом, если раньше на одном участке использовали несколько крупных шлаков и на каждый тратилось много воды, то сегодня в этом уже нет необходимости. Также для орошения требовался ручной труд. Теперь, благодаря тому, что это участок единого контура, влага доходит за один полив во все уголки. Экономия на всех этапах. При этом повышается производительность сельскохозяйственной техники. За сутки с помощью лазера можно выровнять до 40 га земли.
узбекистан
кашкадарьинская область
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узбекистан почва технологии минсельхоз лазерное выравнивание поверхности почвы кашкадарья поле почва урожай вода экономия ручной труд техника полив
узбекистан почва технологии минсельхоз лазерное выравнивание поверхности почвы кашкадарья поле почва урожай вода экономия ручной труд техника полив
В Узбекистане используют новейшую технологию для повышения урожайности — какую именно
Рабочая группа Минсельхоза оценила технологию лазерного выравнивания поверхности почвы в Кашкадарье.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Лазерное выравнивание поверхности почвы используют, в частности на полях в Касбинском районе Кашкадарьи, сообщает Минсельхоз
.
Работы проводятся по новейшей технологии.
"...поверхность снимается на одном уровне с помощью лазерного оборудования. Подобный метод важен для повышения урожайности, равномерного распределения воды в поле и полного контроля за вегетационным периодом сельскохозяйственных культур. Нивелированная лазером поверхность становится равной уровню земли. Преимущество этой техники в том, что в первую очередь округляются контуры. Маленькие контуры объединяются в один большой контур", — говорится в сообщении Минсельхоза.
Кроме того, при поливе экономится до 50 % воды, уточняют в ведомстве. Таким образом, если раньше на одном участке использовали несколько крупных шлаков и на каждый тратилось много воды, то сегодня в этом уже нет необходимости.
Также для орошения требовался ручной труд. Теперь, благодаря тому, что это участок единого контура, влага доходит за один полив во все уголки. Экономия на всех этапах. При этом повышается производительность сельскохозяйственной техники.
За сутки с помощью лазера можно выровнять до 40 га земли.