https://uz.sputniknews.ru/20230722/zona-svo-pogib-voyenkor-ria-novosti-rostislav-juravlev-37076944.html

В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами

2023-07-22T18:24+0500

2023-07-22T18:24+0500

2023-07-22T18:24+0500

украина

россия

всу

гибель

журналист

журналисты

ростислав журавлев

константин михальчевский

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны. Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Его госпитализировали и сейчас перевозят в Мелитополь из Васильевки, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.Трагедия произошла в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

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