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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230722/zona-svo-pogib-voyenkor-ria-novosti-rostislav-juravlev-37076944.html
В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами
2023-07-22T18:24+0500
2023-07-22T18:24+0500
украина
россия
всу
гибель
журналист
журналисты
ростислав журавлев
константин михальчевский
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны. Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Его госпитализировали и сейчас перевозят в Мелитополь из Васильевки, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.Трагедия произошла в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
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россия украина сво спецоперация всу гибель журналист военкор риа новости ростислав журавлев фотокорреспондент константин михальчевский удар кассетные боеприпасы
россия украина сво спецоперация всу гибель журналист военкор риа новости ростислав журавлев фотокорреспондент константин михальчевский удар кассетные боеприпасы

В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

18:24 22.07.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи
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Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", — написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны. Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения.
"Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Его госпитализировали и сейчас перевозят в Мелитополь из Васильевки, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.
Трагедия произошла в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
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