https://uz.sputniknews.ru/20230723/kitayets-dissertatsiya-zaschita-uzbekskiy-yazyk-37091754.html
Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине
Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине
Та Жиншин не только выучил узбекский язык, но и защитил на нем диссертацию.
2023-07-23T20:58+0500
2023-07-23T20:58+0500
2023-07-23T20:58+0500
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ташкент
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китай
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Недавно гражданин Китая Та Жиншин, исследователь Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы защитил диссертацию на узбекском языке. Свою научную работу он посвятил лингвистическому анализу узбекских и китайских пословиц. 43-летний Та Жиншин живет в Ташкенте с 2015 года. Все это время он преподавал китайский в Ташкентском государственном университете востоковедения и изучал узбекский язык. Теперь он мечтает научить говорить по-узбекски студентов Шанхайского института иностранных языков.В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал о том, почему выбрал для изучения именно узбекский язык. Подробнее смотрите в нашем видео.
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узбекистан ташкент китай узбекский язык диссертация общество видео
узбекистан ташкент китай узбекский язык диссертация общество видео
Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине
Эксклюзив
Та Жиншин не только хорошо выучил узбекский язык, но и защитил на нем диссертацию.
Недавно гражданин Китая Та Жиншин, исследователь Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы защитил диссертацию на узбекском языке. Свою научную работу он посвятил лингвистическому анализу узбекских и китайских пословиц. 43-летний Та Жиншин живет в Ташкенте с 2015 года. Все это время он преподавал китайский в Ташкентском государственном университете востоковедения и изучал узбекский язык. Теперь он мечтает научить говорить по-узбекски студентов Шанхайского института иностранных языков.
В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал о том, почему выбрал для изучения именно узбекский язык. Подробнее смотрите в нашем видео.