https://uz.sputniknews.ru/20230723/kitayets-dissertatsiya-zaschita-uzbekskiy-yazyk-37091754.html

Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине

Один среди миллиардов: китаец хочет преподавать узбекский язык на своей родине

Та Жиншин не только выучил узбекский язык, но и защитил на нем диссертацию.

2023-07-23T20:58+0500

2023-07-23T20:58+0500

2023-07-23T20:58+0500

узбекистан

ташкент

вуз

китай

узбекский язык

диссертация

общество

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Недавно гражданин Китая Та Жиншин, исследователь Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы защитил диссертацию на узбекском языке. Свою научную работу он посвятил лингвистическому анализу узбекских и китайских пословиц. 43-летний Та Жиншин живет в Ташкенте с 2015 года. Все это время он преподавал китайский в Ташкентском государственном университете востоковедения и изучал узбекский язык. Теперь он мечтает научить говорить по-узбекски студентов Шанхайского института иностранных языков.В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал о том, почему выбрал для изучения именно узбекский язык. Подробнее смотрите в нашем видео.

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