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День будет жарким — погода в Узбекистане на 24 июля

День будет жарким — погода в Узбекистане на 24 июля

Узгидромет рассказал о том, какая погода будет на территории Узбекистана в понедельник.

2023-07-23T17:10+0500

2023-07-23T17:10+0500

2023-07-23T17:10+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Завтра по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют усиление ветра в Каракалпакстане и Хорезмской области местами до 15-20 м/с, в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местами до 13-18 м/с , в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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