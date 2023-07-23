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День будет жарким — погода в Узбекистане на 24 июля
День будет жарким — погода в Узбекистане на 24 июля
Узгидромет рассказал о том, какая погода будет на территории Узбекистана в понедельник.
2023-07-23T17:10+0500
2023-07-23T17:10+0500
2023-07-23T17:10+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Завтра по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют усиление ветра в Каракалпакстане и Хорезмской области местами до 15-20 м/с, в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местами до 13-18 м/с , в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
узбекистан, погода, погода в узбекистане, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
День будет жарким — погода в Узбекистане на 24 июля
Узгидромет рассказал, какая погода будет на территории республики в понедельник.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Завтра по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют усиление ветра в Каракалпакстане и Хорезмской области местами до 15-20 м/с, в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, местами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местами до 13-18 м/с , в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 37-42 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 39-44 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 35-40 градусов тепла;
горные и предгорные районы республики — 30-35 градусов тепла.