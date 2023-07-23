https://uz.sputniknews.ru/20230723/snova-bez-osadkov-pogoda-tashkent-23-iyulya-37076286.html

Снова без осадков — погода в Ташкенте на 23 июля

Снова без осадков — погода в Ташкенте на 23 июля

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье

2023-07-23T05:12+0500

2023-07-23T05:12+0500

2023-07-23T05:12+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днем — 38-40 градусов тепла.

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