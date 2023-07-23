https://uz.sputniknews.ru/20230723/twitter-ilon-mask-logotip-smena-37091932.html
Twitter сменит логотип
Twitter сменит логотип
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter, заменив ее буквой X
2023-07-23T18:20+0500
2023-07-23T18:20+0500
2023-07-23T18:20+0500
в мире
илон маск
логотип
социальная сеть
twitter
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владелец Twitter Илон Маск объявил об изменении логотипа сети в скором времени.Также он опубликовал возможный будущий дизайн Twitter. Он представляет собой букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован.Американский миллиардер заявил, что “если сегодня появится достаточно хороший логотип X”, то его запустят в Твиттере по всему миру “уже завтра”. Очевидно, владелец соцсети еще не определился с окончательным вариантом обновлённого лого.Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
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twitter логотип илон маск социальная сеть в мире
twitter логотип илон маск социальная сеть в мире
Twitter сменит логотип
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter, заменив ее буквой X.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владелец Twitter Илон Маск объявил об изменении логотипа сети в скором времени.
"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", — написал Маск на своей странице в соцсети.
Также он опубликовал возможный будущий дизайн Twitter. Он представляет собой букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован.
Американский миллиардер заявил, что “если сегодня появится достаточно хороший логотип X”, то его запустят в Твиттере по всему миру “уже завтра”. Очевидно, владелец соцсети еще не определился с окончательным вариантом обновлённого лого.
Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.