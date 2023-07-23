https://uz.sputniknews.ru/20230723/yegipet-tashkent-dostavka-partiya-preparat-gepatit-c-37086904.html

Египет продолжает помогать Узбекистану в борьбе с опасным заболеванием

Египет продолжает помогать Узбекистану в борьбе с опасным заболеванием

В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Они предназначены для пациентов в НИИ вирусологии при Минздраве Узбекистана.

2023-07-23T15:55+0500

2023-07-23T15:55+0500

2023-07-23T15:55+0500

узбекистан

египет

минздрав узбекистана

лекарства

гепатит

общество

медицина

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/17/37086578_0:0:489:276_1920x0_80_0_0_41b932b9fac0f37d415eccae0e4b8dfb.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Накануне из Шарм-эш-Шейха в Ташкент доставили одиннадцатую партию препаратов против гепатита С, выделенных правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.1280 упаковок “Daclatasvir-60 mg” в 80 коробках предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Также в предвыборной программе Шавката Мирзиёева указано, что лечение гепатита “С” будет осуществляться в республике за государственный счет.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. Ожидают, что ВОЗ предоставит правительству Египта сертификат о полной ликвидации гепатита “С” в этой стране.Можно 25 лет тяжело болеть и не знать об этом — интервью с вирусологом.

узбекистан

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан египет минздрав узбекистана лекарства гепатит общество медицина поставки