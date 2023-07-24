https://uz.sputniknews.ru/20230724/bol-gorlo-morojenoye-vrach-rekomendatsii-37084130.html

Ученые развеяли миф о пользе мороженого при больном горле

Ученые развеяли миф о пользе мороженого при больном горле

Любимое многими холодное лакомство при заболеваниях горла повышает риск осложнений.

2023-07-24T07:15+0500

2023-07-24T07:15+0500

2023-07-24T07:15+0500

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Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.По ее словам, получить обезболивающий эффект можно гораздо более безопасным способом — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. “Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит".Если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело, предупредила Пшеничная.Кроме того, переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям.В первую очередь следует опасаться ангины, поскольку это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии.Вместе с тем, она уточнила, что если человек здоров и ест мороженое не спеша, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не станет полужидким или жидким, то это лакомство доставит удовольствие и не принесет вреда организму.

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мороженое заболевания опасность это интересно