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Ученые развеяли миф о пользе мороженого при больном горле
Ученые развеяли миф о пользе мороженого при больном горле
Любимое многими холодное лакомство при заболеваниях горла повышает риск осложнений.
2023-07-24T07:15+0500
2023-07-24T07:15+0500
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мнение эксперта
мороженое
заболевания
опасность
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Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.По ее словам, получить обезболивающий эффект можно гораздо более безопасным способом — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. “Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит".Если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело, предупредила Пшеничная.Кроме того, переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям.В первую очередь следует опасаться ангины, поскольку это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии.Вместе с тем, она уточнила, что если человек здоров и ест мороженое не спеша, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не станет полужидким или жидким, то это лакомство доставит удовольствие и не принесет вреда организму.
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мороженое заболевания опасность это интересно
мороженое заболевания опасность это интересно

Ученые развеяли миф о пользе мороженого при больном горле

07:15 24.07.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYМороженое
Мороженое - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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Любимое многими холодное лакомство при заболеваниях горла повышает риск осложнений.
Мороженое при больном горле способно снижать болевые ощущения и уменьшать отек, но также может привести к нарушению кровотока в воспаленном месте, увеличивая риск осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
"Мороженому часто приписывают лечебные свойства. Но так ли это на самом деле? Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", — объяснила эксперт.
По ее словам, получить обезболивающий эффект можно гораздо более безопасным способом — с помощью местных антисептиков для горла, содержащих анестетики. “Поэтому лечить мороженым ангину, тонзиллит и другие проблемы с горлом однозначно не стоит".
Если в жару есть ледяное мороженое очень быстро, глотая большими кусками, то велика вероятность заработать проблемы, даже если горло не болело, предупредила Пшеничная.
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon popsМороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
Мороженое Фруктовый лед. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2023
Мороженое "Фруктовый лед". Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Jennifer Chait / watermelon pops
Кроме того, переохлаждение ротовой полости может привести к рефлекторному спазму расположенных совсем близко сосудов носоглотки и ротоглотки, а это способствует снижению выработки местных факторов врожденного иммунитета и повышает риски активации условно-патогенной флоры и уязвимость к респираторным инфекциям.
В первую очередь следует опасаться ангины, поскольку это прежде всего воспаление миндалин бактериальной этиологии.
"Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека, хоть на время и приглушит болевые ощущения", — указала специалист.
Вместе с тем, она уточнила, что если человек здоров и ест мороженое не спеша, небольшими порциями, уже подтаявшим, оставляя в полости рта, пока оно не согреется и не станет полужидким или жидким, то это лакомство доставит удовольствие и не принесет вреда организму.
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