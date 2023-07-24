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От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой
От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой
Сегодня свой день рождения отмечает председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева
2023-07-24T19:03+0500
2023-07-24T19:03+0500
фото
узбекистан
танзила нарбаева
день рождения
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
парламент
председатель
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Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 2019 году была избрана председателем верхней палаты парламента. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей этот пост. Яркие фотографии карьеры Танзилы Нарбаевой — в подборке Sputnik.Танзила Нарбаева окончила Ташкентский государственный университет (ныне – Национальный университет Узбекистана) в 1981 году. Имеет ученую степень доктора социологических наук.Трудовую деятельность начала в 1974 году ведущим специалистом по вопросам молодежи школы №1 Шахриханского района Андижана. С 1975 по 1995 годы работала в школах Алмазарского района Ташкента учителем, заместителем директора школы, директором Дворца школьников.С 1995 по 2010 годы продолжила свою трудовую деятельность в Кабинете министров Узбекистана.С 2010 года по 2016 годы занимала пост председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.В декабре 2016 года была избрана и назначена на пост председателя Комитета женщин Узбекистана – заместителя премьер-министра Узбекистана в правительстве, сформированном после досрочных президентских выборов.В 2019 году включена в состав Сената Олий Мажлиса. В этом же году избрана председателем верхней палаты парламента.
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фотолента танзила нарбаева председатель сенат олий мажлис парламент фото карьера день рождения
фотолента танзила нарбаева председатель сенат олий мажлис парламент фото карьера день рождения

От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой

19:03 24.07.2023
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Сегодня свой день рождения отмечает председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.
Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 2019 году была избрана председателем верхней палаты парламента. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей этот пост.
Яркие фотографии карьеры Танзилы Нарбаевой — в подборке Sputnik.
© Foto : Комитет женщин Узбекистана

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН.

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Комитет женщин Узбекистана

Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева в штаб-квартире ООН.

© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанТанзила Нарбаева на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Aбэ.
Танзила Нарбаева встретилась с императором Нарухито и Премьер-министром Японии Синдзо Aбэ - Sputnik Узбекистан
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© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Танзила Нарбаева на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Aбэ.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Танзилу Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Танзилу Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Пресс-служба президента Узбекистана

Танзилу Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

© Sputnik

Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко во время визита председателя Совета Федерации РФ в Узбекистан.

Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко во время визита председателя Совета Федерации РФ в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik

Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко во время визита председателя Совета Федерации РФ в Узбекистан.

© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева во время визита в Россию в 2021 году.

Танзила Нарбаева во время визита в Россию в 2021 году. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева во время визита в Россию в 2021 году.

© Государственная дума РФ

Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. - Sputnik Узбекистан
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© Государственная дума РФ

Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева и президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи в 2022 году.

Танзила Нарбаева и президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи в 2022 году. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева и президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи в 2022 году.

© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева голосует на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

Танзила Нарбаева голосует на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

Танзила Нарбаева голосует на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана.

© Пресс-служба президента Казахстана

Танзила Нарбаева на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Танзила Нарбаева на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Пресс-служба президента Казахстана

Танзила Нарбаева на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

© Информационная служба Сената РУз

Танзила Нарбаева и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Танзила Нарбаева и президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Информационная служба Сената РУз

Танзила Нарбаева и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Танзила Нарбаева окончила Ташкентский государственный университет (ныне – Национальный университет Узбекистана) в 1981 году. Имеет ученую степень доктора социологических наук.
Трудовую деятельность начала в 1974 году ведущим специалистом по вопросам молодежи школы №1 Шахриханского района Андижана. С 1975 по 1995 годы работала в школах Алмазарского района Ташкента учителем, заместителем директора школы, директором Дворца школьников.
С 1995 по 2010 годы продолжила свою трудовую деятельность в Кабинете министров Узбекистана.
С 2010 года по 2016 годы занимала пост председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.
В декабре 2016 года была избрана и назначена на пост председателя Комитета женщин Узбекистана – заместителя премьер-министра Узбекистана в правительстве, сформированном после досрочных президентских выборов.
В 2019 году включена в состав Сената Олий Мажлиса. В этом же году избрана председателем верхней палаты парламента.
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