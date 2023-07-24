https://uz.sputniknews.ru/20230724/ot-uchitelya-do-glavy-senata-10-yarkix-foto-tanzila-narbayeva-37112875.html

От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой

От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой

Сегодня свой день рождения отмечает председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева

2023-07-24T19:03+0500

2023-07-24T19:03+0500

2023-07-24T19:03+0500

фото

узбекистан

танзила нарбаева

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председатель

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Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 2019 году была избрана председателем верхней палаты парламента. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей этот пост. Яркие фотографии карьеры Танзилы Нарбаевой — в подборке Sputnik.Танзила Нарбаева окончила Ташкентский государственный университет (ныне – Национальный университет Узбекистана) в 1981 году. Имеет ученую степень доктора социологических наук.Трудовую деятельность начала в 1974 году ведущим специалистом по вопросам молодежи школы №1 Шахриханского района Андижана. С 1975 по 1995 годы работала в школах Алмазарского района Ташкента учителем, заместителем директора школы, директором Дворца школьников.С 1995 по 2010 годы продолжила свою трудовую деятельность в Кабинете министров Узбекистана.С 2010 года по 2016 годы занимала пост председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.В декабре 2016 года была избрана и назначена на пост председателя Комитета женщин Узбекистана – заместителя премьер-министра Узбекистана в правительстве, сформированном после досрочных президентских выборов.В 2019 году включена в состав Сената Олий Мажлиса. В этом же году избрана председателем верхней палаты парламента.

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