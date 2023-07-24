От учителя до главы Сената — 10 ярких фото Танзилы Нарбаевой

Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 2019 году была избрана председателем верхней палаты парламента. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей этот пост. Яркие фотографии карьеры Танзилы Нарбаевой — в подборке Sputnik.Танзила Нарбаева окончила Ташкентский государственный университет (ныне – Национальный университет Узбекистана) в 1981 году. Имеет ученую степень доктора социологических наук.Трудовую деятельность начала в 1974 году ведущим специалистом по вопросам молодежи школы №1 Шахриханского района Андижана. С 1975 по 1995 годы работала в школах Алмазарского района Ташкента учителем, заместителем директора школы, директором Дворца школьников.С 1995 по 2010 годы продолжила свою трудовую деятельность в Кабинете министров Узбекистана.С 2010 года по 2016 годы занимала пост председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.В декабре 2016 года была избрана и назначена на пост председателя Комитета женщин Узбекистана – заместителя премьер-министра Узбекистана в правительстве, сформированном после досрочных президентских выборов.В 2019 году включена в состав Сената Олий Мажлиса. В этом же году избрана председателем верхней палаты парламента.
Сегодня свой день рождения отмечает председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.
Танзила Нарбаева родилась 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области. В 2019 году была избрана председателем верхней палаты парламента. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей этот пост.
Яркие фотографии карьеры Танзилы Нарбаевой — в подборке Sputnik.
Танзила Нарбаева и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Танзила Нарбаева окончила Ташкентский государственный университет (ныне – Национальный университет Узбекистана) в 1981 году. Имеет ученую степень доктора социологических наук.
Трудовую деятельность начала в 1974 году ведущим специалистом по вопросам молодежи школы №1 Шахриханского района Андижана. С 1975 по 1995 годы работала в школах Алмазарского района Ташкента учителем, заместителем директора школы, директором Дворца школьников.
С 1995 по 2010 годы продолжила свою трудовую деятельность в Кабинете министров Узбекистана.
С 2010 года по 2016 годы занимала пост председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.
В декабре 2016 года была избрана и назначена на пост председателя Комитета женщин Узбекистана – заместителя премьер-министра Узбекистана в правительстве, сформированном после досрочных президентских выборов.
В 2019 году включена в состав Сената Олий Мажлиса. В этом же году избрана председателем верхней палаты парламента.