https://uz.sputniknews.ru/20230724/putin-lukashenko-posetili-ostrov-valaam-37123762.html
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Президенты России и Беларуси побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
2023-07-24T19:42+0500
2023-07-24T19:42+0500
2023-07-24T19:42+0500
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президент рф
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев. Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
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россия беларусь президент владимир путин александр лукашенко встреча визит остров валаам спасо-преображенский валаамский ставропигиальный мужской монастырь мощи преподобные сергий герман основатели обители
россия беларусь президент владимир путин александр лукашенко встреча визит остров валаам спасо-преображенский валаамский ставропигиальный мужской монастырь мощи преподобные сергий герман основатели обители
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Президенты России и Беларуси побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости
.
В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.
Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.
Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.