https://uz.sputniknews.ru/20230724/putin-lukashenko-posetili-ostrov-valaam-37123762.html

Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

Президенты России и Беларуси побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре

2023-07-24T19:42+0500

2023-07-24T19:42+0500

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беларусь

президент

президент рф

владимир путин

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев. Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.

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