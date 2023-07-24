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https://uz.sputniknews.ru/20230724/putin-lukashenko-posetili-ostrov-valaam-37123762.html
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Президенты России и Беларуси побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
2023-07-24T19:42+0500
2023-07-24T19:42+0500
россия
беларусь
президент
президент рф
владимир путин
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев. Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
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россия беларусь президент владимир путин александр лукашенко встреча визит остров валаам спасо-преображенский валаамский ставропигиальный мужской монастырь мощи преподобные сергий герман основатели обители
россия беларусь президент владимир путин александр лукашенко встреча визит остров валаам спасо-преображенский валаамский ставропигиальный мужской монастырь мощи преподобные сергий герман основатели обители

Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

19:42 24.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Президенты России и Беларуси побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщает РИА Новости.
В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.
Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.
Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
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