https://uz.sputniknews.ru/20230724/shkolniki-uzbekistan-pobeda-konkurs-bolshaya-peremena-artek-37124173.html

Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"

Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"

Теперь их ждет путешествие от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно

2023-07-24T19:58+0500

2023-07-24T19:58+0500

2023-07-24T20:03+0500

узбекистан

россия

школьники

конкурс

ташкент

бухара

фергана

хорезм

артек

большая перемена

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает Русский дом в Ташкенте. Конкурс объединил 700 российских школьников и более 200 ребят из 30 стран. В международном треке приняли участие 11 узбекистанцев из Ташкента, Бухары, Ферганы и Хорезма. Пять из них стали победителями в своих номинациях.Теперь они отправятся в "Путешествие мечты" от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе. Напомним, международный трек конкурса "Большая перемена" проводится при поддержке Россотрудничества.

узбекистан

россия

ташкент

бухара

фергана

хорезм

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