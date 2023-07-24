https://uz.sputniknews.ru/20230724/shkolniki-uzbekistan-pobeda-konkurs-bolshaya-peremena-artek-37124173.html
Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"
Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"
Теперь их ждет путешествие от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно
2023-07-24T19:58+0500
2023-07-24T19:58+0500
2023-07-24T20:03+0500
узбекистан
россия
школьники
конкурс
ташкент
бухара
фергана
хорезм
артек
большая перемена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37124334_124:246:1269:890_1920x0_80_0_0_4fb716f696146882700b7d061e1e362a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает Русский дом в Ташкенте. Конкурс объединил 700 российских школьников и более 200 ребят из 30 стран. В международном треке приняли участие 11 узбекистанцев из Ташкента, Бухары, Ферганы и Хорезма. Пять из них стали победителями в своих номинациях.Теперь они отправятся в "Путешествие мечты" от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе. Напомним, международный трек конкурса "Большая перемена" проводится при поддержке Россотрудничества.
узбекистан
россия
ташкент
бухара
фергана
хорезм
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37124334_189:177:1233:960_1920x0_80_0_0_68adb819f64c37e927f9779e913d3028.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия конкурс артек большая перемена победа путешествие фергана хорезм ташкент бухара уральские горы озеро байкал
узбекистан россия конкурс артек большая перемена победа путешествие фергана хорезм ташкент бухара уральские горы озеро байкал
Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"
19:58 24.07.2023 (обновлено: 20:03 24.07.2023)
Теперь их ждет путешествие от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает Русский дом в Ташкенте
.
Конкурс объединил 700 российских школьников и более 200 ребят из 30 стран. В международном треке приняли участие 11 узбекистанцев из Ташкента, Бухары, Ферганы и Хорезма. Пять из них стали победителями в своих номинациях.
Теперь они отправятся в "Путешествие мечты" от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе.
Напомним, международный трек конкурса "Большая перемена" проводится при поддержке Россотрудничества.