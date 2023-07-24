Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230724/shkolniki-uzbekistan-pobeda-konkurs-bolshaya-peremena-artek-37124173.html
Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"
Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"
Теперь их ждет путешествие от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно
2023-07-24T19:58+0500
2023-07-24T20:03+0500
узбекистан
россия
школьники
конкурс
ташкент
бухара
фергана
хорезм
артек
большая перемена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37124334_124:246:1269:890_1920x0_80_0_0_4fb716f696146882700b7d061e1e362a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает Русский дом в Ташкенте. Конкурс объединил 700 российских школьников и более 200 ребят из 30 стран. В международном треке приняли участие 11 узбекистанцев из Ташкента, Бухары, Ферганы и Хорезма. Пять из них стали победителями в своих номинациях.Теперь они отправятся в "Путешествие мечты" от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе. Напомним, международный трек конкурса "Большая перемена" проводится при поддержке Россотрудничества.
узбекистан
россия
ташкент
бухара
фергана
хорезм
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37124334_189:177:1233:960_1920x0_80_0_0_68adb819f64c37e927f9779e913d3028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия конкурс артек большая перемена победа путешествие фергана хорезм ташкент бухара уральские горы озеро байкал
узбекистан россия конкурс артек большая перемена победа путешествие фергана хорезм ташкент бухара уральские горы озеро байкал

Школьники из Узбекистана победили в "Большой перемене" в "Артеке"

19:58 24.07.2023 (обновлено: 20:03 24.07.2023)
© Русский дом в ТашкентеВ Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена"
В Международном детском центре Артек подвели итоги Всероссийского конкурса Большая перемена - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© Русский дом в Ташкенте
Подписаться на
НовостиTelegram
Теперь их ждет путешествие от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщает Русский дом в Ташкенте.
© Русский дом в ТашкентеВ Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена"
В Международном детском центре Артек подвели итоги Всероссийского конкурса Большая перемена - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена"
© Русский дом в Ташкенте
Конкурс объединил 700 российских школьников и более 200 ребят из 30 стран. В международном треке приняли участие 11 узбекистанцев из Ташкента, Бухары, Ферганы и Хорезма. Пять из них стали победителями в своих номинациях.
Теперь они отправятся в "Путешествие мечты" от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Ребята смогут увидеть Уральские горы, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе.
© Русский дом в ТашкентеВ Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена"
В Международном детском центре Артек подвели итоги Всероссийского конкурса Большая перемена - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
В Международном детском центре "Артек" подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена"
© Русский дом в Ташкенте
Напомним, международный трек конкурса "Большая перемена" проводится при поддержке Россотрудничества.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0