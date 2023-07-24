https://uz.sputniknews.ru/20230724/sum-ukrepilsya-kurs-valyut-na-25-iyulya-37114778.html

Доллар, евро и рубль подешевели — курс валют в Узбекистане на 25 июля

Доллар, евро и рубль подешевели — курс валют в Узбекистане на 25 июля

Центральный банк Узбекистана установил с 25 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-07-24T17:07+0500

2023-07-24T17:07+0500

2023-07-24T17:31+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане сум укрепился по отношению ко всем основным валютам. Так, курс доллара составил 11 595,02 сумов (-15,00), евро — 12 849,60 сумов (-70,03), рубля — 128,31 сумов (-0,16), а китайского юаня — 1 611,27 сумов (-5,66), сообщает ЦБ республики.

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