https://uz.sputniknews.ru/20230724/talimardjanskaya-tes-stroitelstvo-parogazovaya-ustanovka-37128409.html
На Талимарджанской ТЭС реализуется проект стоимость $771,8 млн
На Талимарджанской ТЭС реализуется проект стоимость $771,8 млн
Новый инвестпроект направлен, в частности на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей
2023-07-24T22:24+0500
2023-07-24T22:24+0500
2023-07-24T22:24+0500
энергетика
узбекистан
талимарджанская тэс
строительство
парогазовая установка
самаркандская область
бухарская область
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. До конца 2025 года на Талимарджанской ТЭС построят очередные две парогазовые установки общей мощностью 1065 МВт, сообщает Минэнерго.Соответствующие контракты были подписаны между АО "Тепловые электрические станции" и АО "Талимарджанская ТЭС" и зарубежными компаниями — "Intecsa Ingeniera Industrial S.A." (Испания) и "Mitsubishi Corporation" (Япония).Новый инвестпроект направлен на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей, семи насосных станций на Каршинском магистральном канале.В результате его реализации компанией будет выработано дополнительно 8,5 млрд кВт/час электроэнергии в год. За счет высокоэффективных технологий будет сэкономлено 600 млн кубометров природного газа.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 1500 тонн. Будет создано 112 новых рабочих мест.
узбекистан
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узбекистан талимарджанская тэс строительство инвестпроект парогазовая установка электроэнергия потребители самаркандская область бухарская область
узбекистан талимарджанская тэс строительство инвестпроект парогазовая установка электроэнергия потребители самаркандская область бухарская область
На Талимарджанской ТЭС реализуется проект стоимость $771,8 млн
Новый инвестпроект направлен, в частности на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
До конца 2025 года на Талимарджанской ТЭС построят очередные две парогазовые установки общей мощностью 1065 МВт, сообщает Минэнерго
.
Соответствующие контракты были подписаны между АО "Тепловые электрические станции" и АО "Талимарджанская ТЭС" и зарубежными компаниями — "Intecsa Ingeniera Industrial S.A." (Испания) и "Mitsubishi Corporation" (Япония).
"Согласно договорам, до конца 2025 года на станции будет осуществлено строительство очередных двух парогазовых установок общей мощностью 1065 МВт. ...общая стоимость проекта составляет $771,8 млн", — говорится в сообщении.
Новый инвестпроект направлен на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей, семи насосных станций на Каршинском магистральном канале.
В результате его реализации компанией будет выработано дополнительно 8,5 млрд кВт/час электроэнергии в год. За счет высокоэффективных технологий будет сэкономлено 600 млн кубометров природного газа.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 1500 тонн. Будет создано 112 новых рабочих мест.