https://uz.sputniknews.ru/20230724/talimardjanskaya-tes-stroitelstvo-parogazovaya-ustanovka-37128409.html

На Талимарджанской ТЭС реализуется проект стоимость $771,8 млн

На Талимарджанской ТЭС реализуется проект стоимость $771,8 млн

Новый инвестпроект направлен, в частности на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей

2023-07-24T22:24+0500

2023-07-24T22:24+0500

2023-07-24T22:24+0500

энергетика

узбекистан

талимарджанская тэс

строительство

парогазовая установка

самаркандская область

бухарская область

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. До конца 2025 года на Талимарджанской ТЭС построят очередные две парогазовые установки общей мощностью 1065 МВт, сообщает Минэнерго.Соответствующие контракты были подписаны между АО "Тепловые электрические станции" и АО "Талимарджанская ТЭС" и зарубежными компаниями — "Intecsa Ingeniera Industrial S.A." (Испания) и "Mitsubishi Corporation" (Япония).Новый инвестпроект направлен на обеспечение электроэнергией потребителей Самаркандской и Бухарской областей, семи насосных станций на Каршинском магистральном канале.В результате его реализации компанией будет выработано дополнительно 8,5 млрд кВт/час электроэнергии в год. За счет высокоэффективных технологий будет сэкономлено 600 млн кубометров природного газа.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 1500 тонн. Будет создано 112 новых рабочих мест.

узбекистан

самаркандская область

бухарская область

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узбекистан талимарджанская тэс строительство инвестпроект парогазовая установка электроэнергия потребители самаркандская область бухарская область