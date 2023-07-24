https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkent-budapesht-aviasoobscheniye-avgust-2023-37095690.html
Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение
Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение
Прямые авиарейсы по маршруту Ташкент – Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.
2023-07-24T09:24+0500
2023-07-24T09:24+0500
2023-07-24T09:26+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии запустят в августе текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Его будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершает миссию в Узбекистане).Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.Также в начале лета Qanot Sharq запустила прямой рейс из Самарканда в Стамбул.
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узбекистан ташкент будапешт венгрия полеты авиасообщение рейс прямой рейс экономика общество
узбекистан ташкент будапешт венгрия полеты авиасообщение рейс прямой рейс экономика общество
Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение
09:24 24.07.2023 (обновлено: 09:26 24.07.2023)
Прямые авиарейсы по маршруту Ташкент — Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии запустят в августе текущего года, сообщает пресс-служба
министерства транспорта Узбекистана.
Его будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.
“Авиакомпания запустит рейсы по данному маршруту с 20 августа 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете Airbus A320”, — говорится в сообщении.
Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершает миссию в Узбекистане).
Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.