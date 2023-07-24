https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkent-budapesht-aviasoobscheniye-avgust-2023-37095690.html

Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение

Узбекистан и Венгрия с августа запускают прямое авиасообщение

Прямые авиарейсы по маршруту Ташкент – Будапешт будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.

2023-07-24T09:24+0500

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узбекистан

ташкент

венгрия

будапешт

полеты

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прямой рейс

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии запустят в августе текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Его будет осуществлять авиакомпания Qanot Sharq.Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершает миссию в Узбекистане).Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.Также в начале лета Qanot Sharq запустила прямой рейс из Самарканда в Стамбул.

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ташкент

венгрия

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