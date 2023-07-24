https://uz.sputniknews.ru/20230724/ukraina-kontrnastupleniye-ssha-ojidaniya-perspektivy-37107203.html

Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"

Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен констатировал не радужный для Киева и Запада ход контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, "идет очень тяжело", поскольку "русские создали мощную оборону".

2023-07-24T13:55+0500

2023-07-24T13:55+0500

2023-07-24T13:56+0500

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Тем не менее он выразил оптимизм по поводу украинских перспектив на фронте, в то же время признав, что "это не закончится в течение следующей недели или двух". По его словам, Вашингтон рассчитывает "на несколько месяцев", пишет колумнист РИА Новости. Тут возникает закономерный вопрос: а что будет и чего ждать, если (вернее — когда) надежды американцев на успехи ВСУ окончательно рухнут? Вопрос тем более актуален, поскольку Блинкен далеко не первый, кто говорит про "несколько месяцев". На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе от разных людей также звучали местами завуалированные, а местами прямые заявления, что у Киева есть максимум осень на то, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты и отдачу от западных вложений в него.Достаточно популярным ответом на данный вопрос является мнение, что даже если контрнаступление ВСУ полностью провалится, это не повлияет принципиально на позицию Запада, сделавшего на Украине свою основную ставку в войне против России. Однако приверженцы такой точки зрения, абсолютно точно оценивая главную антироссийскую карту НАТО, ошибаются в другом, куда более важном аспекте.Это может показаться обидным, но Россия вовсе не является главным направлением приложения геополитических усилий для США. Таковым выступает Китай — что прямо написано во всех внешнеполитических и военно-политических стратегиях Вашингтона. Причем это не уловка или какая-то дымовая завеса, а железобетонная реальность, с которой вынуждены иметь дело американцы.В основе геополитики всегда лежат экономика, борьба за рынки, ресурсы, технологическое лидерство и так далее. Китай, ставший первой (или второй — в зависимости от методики расчета) экономикой мира, превратился в главный вызов для Штатов, у которых для собственного спасения просто нет другого варианта действий, кроме удушения и утопления опасного конкурента.Другое дело, что американские стратеги рассудили абсолютно верно: пока спину Китая прикрывает Москва, которая будет ему активно помогать в противостоянии с Западом, шансы справиться с Пекином не очень высоки. Именно поэтому первый удар был нанесен по нам.Идея была гениальна в своей простоте и красоте: практически при любом исходе Россия так или иначе увязла бы на Украине. А исходов этих для нашей страны просчитывалось не меньше десятка — от катастрофического (с военным разгромом и крахом государственности) и до вроде бы триумфального (с взятием под контроль всей территории Украины — с необходимостью ее кормить, что, разумеется, обернулось бы тяжелейшим бременем для экономики). В любом случае Россия была бы вынуждена сосредоточиться на решении внутренних проблем, на активную внешнюю политику у нее просто не осталось бы сил и ресурсов. Ну а оголившийся тыл сделал бы Китай куда более уязвимым в прямом столкновении с США и их союзниками.Однако Москва умудрилась пройти между Сциллой и Харибдой и задать такой формат конфликта, что теперь сразу и не разберешь, кто сильнее увяз на Украине — Россия или Запад. Безусловно, можно обсуждать и спорить, каковы шансы нашей страны устоять против НАТО в долгой войне на истощение. Вот только у альянса, а точнее у США, иссякает самый главный "ингредиент" такого конфликта — время. Оно у них заканчивается, причем очень быстро.На дворе не девяностые и даже не нулевые. Американцы больше не могут себе позволить действовать в формате десятилетий и даже лет. Счет идет уже на месяцы. Процессы распада их гегемонии и выстраивания альтернативных, не контролируемых Штатами международных структур критически ускорились. Деградация западной экономики и политического влияния идет с таким ускорением, что она видна невооруженным глазом. Китай на всех парах готовится к неизбежному — потому что к этому ведет сама логика исторического процесса — столкновению с Западом и использует любой час отсрочки для "прокачивания скиллов" (ну и для активного сбрасывания своих вложений в американский госдолг).Таким образом, каждый месяц, неделя и даже день военно-политического сосредоточения на второстепенном — со стратегической точки зрения — украинском направлении ухудшают для США их перспективы на главном для них, китайском, фронте. Сейчас американцы отчаянно пытаются выторговать драгоценное для них время — неслучайно в Пекин вереницей потянулись высокопоставленные визитеры (крайним, но вряд ли последним в этой череде стал Генри Киссинджер в конце прошлой недели).Однако кардинально это ничего не способно изменить — скоро Штатам придется принимать решение о выходе из украинского проекта. На участие в двух масштабных конфликтах ресурсов у них нет, а оставить Китай в покое они просто не могут себе позволить, поскольку тем самым гарантированно обрекут себя на геополитический крах.Без сомнения, американцы постараются уйти с Украины так, чтобы обеспечить России максимум проблем и самим, насколько возможно, сохранить лицо. Но сосредоточение на азиатском театре действий им жизненно необходимо. Для этого у них осталось всего несколько месяцев.

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2023

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Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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