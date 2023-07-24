https://uz.sputniknews.ru/20230724/uzbekistan-chempionat-mira-strelba-medali-37109275.html

Узбекистанцы принимают участие в ЧМ по стрельбе — есть медали

Узбекистанцы принимают участие в ЧМ по стрельбе — есть медали

В эти дни в южнокорейском Чханвоне проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе

2023-07-24T14:31+0500

2023-07-24T14:31+0500

2023-07-24T14:34+0500

узбекистан

стрельба

спорт

медали

серебро

чемпионат

чемпионат мира

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/18/37108999_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d42f28a66eaf7e41bc516bbdde012f2.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали две серебряные медали в стрельбе из пистолета на 50 метров среди юношей на чемпионате мира в Южной Корее, сообщает НОК. В индивидуальной и командной программе Вениамин Никитин занял второе место. Серебро в командной программе также завоевали Мухаммад Камалов, Илхомбек ОбиджоновВ прошлом году на молодежном чемпионате мира в Египте узбекские спортсмены также заняли второе место в командной программе. В этом году узбекские снайперы обновили свой результат, добавив в копилку сборной медаль и в индивидуальной программе.Напомним, в Чханвоне (Южная Корея) проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 600 снайперов из 45 стран.

узбекистан

южная корея

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан южная корея чханвон сборная команда стрельба серебро серебряная медаль молодежный чемпионат индивидуальная командная программа вениамин никитин второе место мухаммад камалов илхомбек обиджонов