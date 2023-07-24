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Узбекистанцы принимают участие в ЧМ по стрельбе — есть медали
Узбекистанцы принимают участие в ЧМ по стрельбе — есть медали
В эти дни в южнокорейском Чханвоне проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе
2023-07-24T14:31+0500
2023-07-24T14:34+0500
узбекистан
стрельба
спорт
медали
серебро
чемпионат
чемпионат мира
южная корея
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали две серебряные медали в стрельбе из пистолета на 50 метров среди юношей на чемпионате мира в Южной Корее, сообщает НОК. В индивидуальной и командной программе Вениамин Никитин занял второе место. Серебро в командной программе также завоевали Мухаммад Камалов, Илхомбек ОбиджоновВ прошлом году на молодежном чемпионате мира в Египте узбекские спортсмены также заняли второе место в командной программе. В этом году узбекские снайперы обновили свой результат, добавив в копилку сборной медаль и в индивидуальной программе.Напомним, в Чханвоне (Южная Корея) проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 600 снайперов из 45 стран.
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узбекистан южная корея чханвон сборная команда стрельба серебро серебряная медаль молодежный чемпионат индивидуальная командная программа вениамин никитин второе место мухаммад камалов илхомбек обиджонов
узбекистан южная корея чханвон сборная команда стрельба серебро серебряная медаль молодежный чемпионат индивидуальная командная программа вениамин никитин второе место мухаммад камалов илхомбек обиджонов

Узбекистанцы принимают участие в ЧМ по стрельбе — есть медали

14:31 24.07.2023 (обновлено: 14:34 24.07.2023)
© НОК УзбекистанаУзбекистанцы завоевали медали на ЧМ по стрельбе
Узбекистанцы завоевали медали на ЧМ по стрельбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2023
© НОК Узбекистана
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В эти дни в южнокорейском Чханвоне проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали две серебряные медали в стрельбе из пистолета на 50 метров среди юношей на чемпионате мира в Южной Корее, сообщает НОК.
В индивидуальной и командной программе Вениамин Никитин занял второе место. Серебро в командной программе также завоевали Мухаммад Камалов, Илхомбек Обиджонов
В прошлом году на молодежном чемпионате мира в Египте узбекские спортсмены также заняли второе место в командной программе. В этом году узбекские снайперы обновили свой результат, добавив в копилку сборной медаль и в индивидуальной программе.
Напомним, в Чханвоне (Южная Корея) проходит молодежный чемпионат мира по стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 600 снайперов из 45 стран.
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