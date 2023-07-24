https://uz.sputniknews.ru/20230724/uzbekistan-platnaya-doroga-tashkent-samarkand-37120774.html
В Узбекистане появится платная дорога Ташкент-Самарканд
В Узбекистане появится платная дорога Ташкент-Самарканд
В министерстве транспорта прошла встреча, посвященная проекту строительства платной дороги Ташкент-Самарканд
2023-07-24T19:24+0500
2023-07-24T19:24+0500
2023-07-24T19:31+0500
узбекистан
дорога
ташкент
самарканд
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Минтранс.Стороны обсудили вопросы реализации проекта строительства платной дороги “Ташкент-Самарканд” на основе государственно-частного партнерства. В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с ускорением разработки технико-экономического обоснования проекта и организацией тендерных процессов по определению частного партнера.
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узбекистан ташкент самарканд платная дорога тэо технико-экономическое обоснование проект строительство министр транспорта илхом махкамов встреча представители европейский банк реконструкции и развития ебрр
узбекистан ташкент самарканд платная дорога тэо технико-экономическое обоснование проект строительство министр транспорта илхом махкамов встреча представители европейский банк реконструкции и развития ебрр
В Узбекистане появится платная дорога Ташкент-Самарканд
19:24 24.07.2023 (обновлено: 19:31 24.07.2023)
В министерстве транспорта прошла встреча, посвященная проекту строительства платной дороги Ташкент-Самарканд.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Министр транспорта Илхом Махкамов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Минтранс
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Стороны обсудили вопросы реализации проекта строительства платной дороги “Ташкент-Самарканд” на основе государственно-частного партнерства.
"Для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) данного проекта со стороны ЕБРР была нанята компания Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Стоимость разработки ТЭО составила $1,5 млн за счет грантовых средств", — говорится в сообщении.
В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с ускорением разработки технико-экономического обоснования проекта и организацией тендерных процессов по определению частного партнера.