https://uz.sputniknews.ru/20230724/uzbekistan-platnaya-doroga-tashkent-samarkand-37120774.html

В Узбекистане появится платная дорога Ташкент-Самарканд

В Узбекистане появится платная дорога Ташкент-Самарканд

В министерстве транспорта прошла встреча, посвященная проекту строительства платной дороги Ташкент-Самарканд

2023-07-24T19:24+0500

2023-07-24T19:24+0500

2023-07-24T19:31+0500

узбекистан

дорога

ташкент

самарканд

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Министр транспорта Илхом Махкамов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Минтранс.Стороны обсудили вопросы реализации проекта строительства платной дороги “Ташкент-Самарканд” на основе государственно-частного партнерства. В рамках встречи обсудили вопросы, связанные с ускорением разработки технико-экономического обоснования проекта и организацией тендерных процессов по определению частного партнера.

узбекистан

ташкент

самарканд

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узбекистан ташкент самарканд платная дорога тэо технико-экономическое обоснование проект строительство министр транспорта илхом махкамов встреча представители европейский банк реконструкции и развития ебрр