https://uz.sputniknews.ru/20230724/uzbekistan-studenty-medvuzy-ielts-stipendiya-ministr-37094709.html
В Узбекистане студенты медвузов с сертификатом IELTS будут получать стипендию министра
В Узбекистане студенты медвузов с сертификатом IELTS будут получать стипендию министра
Министр здравоохранения Узбекистана анонсировал внедрение системы выплаты стипендии министра для одаренных студентов. В ближайшее время разработают правовую основу для данного новшества.
2023-07-24T08:55+0500
2023-07-24T08:55+0500
2023-07-24T09:22+0500
узбекистан
медицина
министр здравоохранения
амрилло иноятов
стипендия
министр
ielts
сертификат
общество
вузы
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. О внесении изменений в действующий порядок и внедрении системы выплаты стипендии министра для студентов с хорошим знанием английского, сообщил министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов на заседании с участием активистов сферы, сообщает пресс-служба Минздрава.Также он отметил, что знание иностранных языков играет важную роль в изучении достижений мировой науки, освоении накопленного международного опыта.На сегодняшний день среди студентов 11 медицинских вузов республики немало тех, кто имеет сертификат IELTS с результатом 7,5 баллов и выше, а также международный сертификат, подтверждающий владение немецким или французским языками на уровне C1.Естественно, у них больше шансов выиграть грант в университетах, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах. В ближайшее время разработают правовую основу для введения стипендии министра.Также выпускников медицинских техникумов со знанием иностранных языков будут направлять на работу за границу, рассказал министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов.
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узбекистан медицина вузы студенты стипендия министр здравоохранения амрилло иноятов сертификат общество ielts,
узбекистан медицина вузы студенты стипендия министр здравоохранения амрилло иноятов сертификат общество ielts,
В Узбекистане студенты медвузов с сертификатом IELTS будут получать стипендию министра
08:55 24.07.2023 (обновлено: 09:22 24.07.2023)
Министр здравоохранения Узбекистана анонсировал внедрение системы выплаты стипендии министра для одаренных студентов. В ближайшее время разработают правовую основу для данного новшества.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik
. О внесении изменений в действующий порядок и внедрении системы выплаты стипендии министра для студентов с хорошим знанием английского, сообщил министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов на заседании с участием активистов сферы, сообщает пресс-служба
Минздрава.
“Учреждение этой стипендии станет мотивацией для других студентов, которые также будут стремиться добиваться таких высоких результатов…При этом необходимо, чтобы ректоры медицинских вузов уделяли особое внимание одаренным студентам, а преподаватели каждой кафедры оказывали поддержку будущим молодым специалистам”, — сказал глава ведомства.
Также он отметил, что знание иностранных языков играет важную роль в изучении достижений мировой науки, освоении накопленного международного опыта.
На сегодняшний день среди студентов 11 медицинских вузов республики немало тех, кто имеет сертификат IELTS с результатом 7,5 баллов и выше, а также международный сертификат, подтверждающий владение немецким или французским языками на уровне C1.
Естественно, у них больше шансов выиграть грант в университетах, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах.
В ближайшее время разработают правовую основу для введения стипендии министра.
Также выпускников медицинских техникумов со знанием иностранных языков будут направлять на работу за границу, рассказал
министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов.