https://uz.sputniknews.ru/20230724/uzbekistan-studenty-medvuzy-ielts-stipendiya-ministr-37094709.html

В Узбекистане студенты медвузов с сертификатом IELTS будут получать стипендию министра

В Узбекистане студенты медвузов с сертификатом IELTS будут получать стипендию министра

Министр здравоохранения Узбекистана анонсировал внедрение системы выплаты стипендии министра для одаренных студентов. В ближайшее время разработают правовую основу для данного новшества.

2023-07-24T08:55+0500

2023-07-24T08:55+0500

2023-07-24T09:22+0500

узбекистан

медицина

министр здравоохранения

амрилло иноятов

стипендия

министр

ielts

сертификат

общество

вузы

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. О внесении изменений в действующий порядок и внедрении системы выплаты стипендии министра для студентов с хорошим знанием английского, сообщил министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов на заседании с участием активистов сферы, сообщает пресс-служба Минздрава.Также он отметил, что знание иностранных языков играет важную роль в изучении достижений мировой науки, освоении накопленного международного опыта.На сегодняшний день среди студентов 11 медицинских вузов республики немало тех, кто имеет сертификат IELTS с результатом 7,5 баллов и выше, а также международный сертификат, подтверждающий владение немецким или французским языками на уровне C1.Естественно, у них больше шансов выиграть грант в университетах, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах. В ближайшее время разработают правовую основу для введения стипендии министра.Также выпускников медицинских техникумов со знанием иностранных языков будут направлять на работу за границу, рассказал министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов.

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