https://uz.sputniknews.ru/20230725/fubolnyy-klub-kalyari-arenda-uzbekistanskiy-futbolist-eldor-shomurodov-37180830.html

ФК "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова

ФК "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова

Сделка будет оформлена после того, как футболист пройдет медицинский осмотр

2023-07-25T15:30+0500

2023-07-25T15:30+0500

2023-07-25T16:33+0500

россия

узбекистан

футбол

футболист

элдор шомуродов

аренда

спорт

нападающий

фк кальяри

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского нападающего "Ромы" Элдора Шомуродова, сообщает РИА Новости с ссылкой на Sky Sport Italia. Шомуродову 28 лет, на его счету 62 матча за сборную Узбекистана в различных турнирах. На клубном уровне прошедший сезон он провел в аренде в итальянской "Специи", за которую сыграл в 16 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Права на него принадлежат "Роме", вместе с которой он становился победителем Лиги конференций. В России узбекистанец выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год.

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