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ФК "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова
ФК "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова
Сделка будет оформлена после того, как футболист пройдет медицинский осмотр
2023-07-25T15:30+0500
2023-07-25T16:33+0500
россия
узбекистан
футбол
футболист
элдор шомуродов
аренда
спорт
нападающий
фк кальяри
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского нападающего "Ромы" Элдора Шомуродова, сообщает РИА Новости с ссылкой на Sky Sport Italia. Шомуродову 28 лет, на его счету 62 матча за сборную Узбекистана в различных турнирах. На клубном уровне прошедший сезон он провел в аренде в итальянской "Специи", за которую сыграл в 16 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Права на него принадлежат "Роме", вместе с которой он становился победителем Лиги конференций. В России узбекистанец выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год.
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узбекистан футбол нападающий рома футболист элдор шомуродов итальянский футбольный клуб кальяри аренда выкуп игрок медицинский осмотр форвард
узбекистан футбол нападающий рома футболист элдор шомуродов итальянский футбольный клуб кальяри аренда выкуп игрок медицинский осмотр форвард

ФК "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского футболиста Элдора Шомуродова

15:30 25.07.2023 (обновлено: 16:33 25.07.2023)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROЭлдор Шомуродов. Архивное фото
Элдор Шомуродов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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Сделка будет оформлена после того, как футболист пройдет медицинский осмотр.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Итальянский футбольный клуб "Кальяри" возьмет в аренду узбекистанского нападающего "Ромы" Элдора Шомуродова, сообщает РИА Новости с ссылкой на Sky Sport Italia.
"Сделка будет оформлена после прохождения игроком медицинского осмотра. "Кальяри" получит право выкупа форварда за 10 млн евро", — говорится в сообщении.
Шомуродову 28 лет, на его счету 62 матча за сборную Узбекистана в различных турнирах. На клубном уровне прошедший сезон он провел в аренде в итальянской "Специи", за которую сыграл в 16 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Права на него принадлежат "Роме", вместе с которой он становился победителем Лиги конференций. В России узбекистанец выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год.
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