https://uz.sputniknews.ru/20230725/green-university-minekologii-uzbekistan-naznacheniye-rektor-37193257.html
В Green University при Минэкологии Узбекистана назначили ректора
В Green University при Минэкологии Узбекистана назначили ректора
Жасур Салихов окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Имеет большой международный научный опыт
2023-07-25T20:28+0500
2023-07-25T20:28+0500
2023-07-25T20:28+0500
узбекистан
назначение
ректор
жасур салихов
университет
университет green university
диссертация
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Жасур Салихов назначен на должность ректора Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), сообщает Минэкологии. Жасур Салихов родился в 1976 году в Ташкенте. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии (бакалавр).Имеет большой международный научный опыт. Является обладателем стипендии "Чивнинг" Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO) в Великобритании. Получил степень магистра в Йоркском университете в Великобритании. Также окончил университет "Васэда" в Японии со степенью магистра в сфере международной стратегии и работал исследователем в Ориел-колледже Оксфордского университета в Великобритании.В 2007 году Жасур Салихов успешно защитил докторскую диссертацию в Университете мировой экономики и дипломатии в Узбекистане и получил степень доктора наук — доцента.Кроме того, он был членом японского фонда и завершил постдокторантуру в Токийском университете. Более 15 лет читал лекции и проводил семинары по экономике, микроэкономике и смежным дисциплинам.Ранее работал директором Департамента социального развития Вестминстерского международного университета в Ташкенте и проректором по финансам и управлению.С 2014 года до начала 2023 года занимал должность ректора Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. За время руководства внедрил несколько новых образовательных программ университетов Великобритании — "Бангор", "Сандерленд" и "Тисайд".
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узбекистан ташкент назначение ректор жасур салихов университет минэкологии центрально-азиатского университет по изучению окружающей среды и изменения климата green university
узбекистан ташкент назначение ректор жасур салихов университет минэкологии центрально-азиатского университет по изучению окружающей среды и изменения климата green university
В Green University при Минэкологии Узбекистана назначили ректора
Жасур Салихов окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Имеет большой международный научный опыт.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Жасур Салихов назначен на должность ректора Центрально-Азиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), сообщает Минэкологии
.
Жасур Салихов родился в 1976 году в Ташкенте. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии (бакалавр).
Имеет большой международный научный опыт. Является обладателем стипендии "Чивнинг" Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO) в Великобритании. Получил степень магистра в Йоркском университете в Великобритании.
Также окончил университет "Васэда" в Японии со степенью магистра в сфере международной стратегии и работал исследователем в Ориел-колледже Оксфордского университета в Великобритании.
В 2007 году Жасур Салихов успешно защитил докторскую диссертацию в Университете мировой экономики и дипломатии в Узбекистане и получил степень доктора наук — доцента.
Кроме того, он был членом японского фонда и завершил постдокторантуру в Токийском университете. Более 15 лет читал лекции и проводил семинары по экономике, микроэкономике и смежным дисциплинам.
Ранее работал директором Департамента социального развития Вестминстерского международного университета в Ташкенте и проректором по финансам и управлению.
С 2014 года до начала 2023 года занимал должность ректора Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. За время руководства внедрил несколько новых образовательных программ университетов Великобритании — "Бангор", "Сандерленд" и "Тисайд".