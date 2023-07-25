https://uz.sputniknews.ru/20230725/informatsiya-povysheniye-sen-ris-sotsseti-minselxoz-37181660.html
Информация в соцсетях о повышении цен на рис является необоснованной — Минсельхоз
Информация в соцсетях о повышении цен на рис является необоснованной — Минсельхоз
Минсельхоз Узбекистана прокомментировал информацию о резком повышении цен на рис, распространяемую в соцсетях
2023-07-25T15:57+0500
2023-07-25T15:57+0500
2023-07-25T16:29+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
рис
повышение цен
соцсети
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Информация, появившаяся в соцсетях по поводу резкого повышения цен на рис, является необоснованной рекламой. Это спекулятивная ситуация или попытки необоснованного повышения цен на этот продукт, сообщает Минсельхоз.В Узбекистане ежегодно выращивается рис на площади более 100 тысяч гектаров. В условиях республики в среднем на душу населения в год требуется 9,8 кг риса. То есть для полноценного обеспечения населения рисовой продукцией требуется запас в 353 тысячи тонн.Импорт риса из Казахстана составил 29,3 тысяч тонн (54,7%), 23,2 тысяч тонн (43,3%) — из Пакистана, 599 тонн (1,1%) — из Таиланда, 265 тонн (0,5%) — из Турции, 126 тонн (0,2%) — из Индии и 21,1 тонны (0,02%) — из других стран.Таким образом, за последние 5 лет из Индии в Узбекистан импортировано в общей сложности 232,6 тонны риса.Прекращение экспорта риса Индией в другие страны не окажет никакого негативного влияния на узбекский рынок.В частности, сорт риса "Авангард" продается в пределах 11 500 — 17 500 сумов, сорт "Аланга" 16 000 — 18 500 сумов, сорт "Лазер" от 19 500 — 25 000 сумов.Все рынки бесперебойно снабжаются рисом, а запасы — в достаточном количестве.
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узбекистан, минсельхоз узбекистана, рис, повышение цен, соцсети
узбекистан, минсельхоз узбекистана, рис, повышение цен, соцсети
Информация в соцсетях о повышении цен на рис является необоснованной — Минсельхоз
15:57 25.07.2023 (обновлено: 16:29 25.07.2023)
Минсельхоз Узбекистана прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о резком повышении цен на рис.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Информация, появившаяся в соцсетях по поводу резкого повышения цен на рис, является необоснованной рекламой. Это спекулятивная ситуация или попытки необоснованного повышения цен на этот продукт, сообщает Минсельхоз
.
В Узбекистане ежегодно выращивается рис на площади более 100 тысяч гектаров. В условиях республики в среднем на душу населения в год требуется 9,8 кг риса. То есть для полноценного обеспечения населения рисовой продукцией требуется запас в 353 тысячи тонн.
"На территории республики в 2022 году на 105,8 тысяч гектаров было посеяно 516,9 тысяч тонн риса, из которого чистый урожай составил 310 тысяч тонн. То есть будет произведено на 43 тысячи тонн меньше риса по сравнению с потребностью населения (было выращено на 48 тысяч тонн больше риса, по сравнению с 2021 годом). Согласно анализу, в 2022 году в республику было ввезено 8 тысяч тонн риса, в то время как в 2023 году было ввезено 53,5 тысяч тонн риса. То есть было импортировано на 10 тысяч тонн больше риса, чем потреблялось", — говорится в сообщении.
Импорт риса из Казахстана составил 29,3 тысяч тонн (54,7%), 23,2 тысяч тонн (43,3%) — из Пакистана, 599 тонн (1,1%) — из Таиланда, 265 тонн (0,5%) — из Турции, 126 тонн (0,2%) — из Индии и 21,1 тонны (0,02%) — из других стран.
Таким образом, за последние 5 лет из Индии в Узбекистан импортировано в общей сложности 232,6 тонны риса.
Прекращение экспорта риса Индией в другие страны не окажет никакого негативного влияния на узбекский рынок.
"Сегодня цена 1 кг риса на рынках Узбекистана, в зависимости от сорта, продается от 11 500 до 25 000 сумов (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, цена выросла на 35,2%), — говорится в сообщении Минсельхоза.
В частности, сорт риса "Авангард" продается в пределах 11 500 — 17 500 сумов, сорт "Аланга" 16 000 — 18 500 сумов, сорт "Лазер" от 19 500 — 25 000 сумов.
Все рынки бесперебойно снабжаются рисом, а запасы — в достаточном количестве.