https://uz.sputniknews.ru/20230725/informatsiya-povysheniye-sen-ris-sotsseti-minselxoz-37181660.html

Информация в соцсетях о повышении цен на рис является необоснованной — Минсельхоз

Информация в соцсетях о повышении цен на рис является необоснованной — Минсельхоз

Минсельхоз Узбекистана прокомментировал информацию о резком повышении цен на рис, распространяемую в соцсетях

2023-07-25T15:57+0500

2023-07-25T15:57+0500

2023-07-25T16:29+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

рис

повышение цен

соцсети

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Информация, появившаяся в соцсетях по поводу резкого повышения цен на рис, является необоснованной рекламой. Это спекулятивная ситуация или попытки необоснованного повышения цен на этот продукт, сообщает Минсельхоз.В Узбекистане ежегодно выращивается рис на площади более 100 тысяч гектаров. В условиях республики в среднем на душу населения в год требуется 9,8 кг риса. То есть для полноценного обеспечения населения рисовой продукцией требуется запас в 353 тысячи тонн.Импорт риса из Казахстана составил 29,3 тысяч тонн (54,7%), 23,2 тысяч тонн (43,3%) — из Пакистана, 599 тонн (1,1%) — из Таиланда, 265 тонн (0,5%) — из Турции, 126 тонн (0,2%) — из Индии и 21,1 тонны (0,02%) — из других стран.Таким образом, за последние 5 лет из Индии в Узбекистан импортировано в общей сложности 232,6 тонны риса.Прекращение экспорта риса Индией в другие страны не окажет никакого негативного влияния на узбекский рынок.В частности, сорт риса "Авангард" продается в пределах 11 500 — 17 500 сумов, сорт "Аланга" 16 000 — 18 500 сумов, сорт "Лазер" от 19 500 — 25 000 сумов.Все рынки бесперебойно снабжаются рисом, а запасы — в достаточном количестве.

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