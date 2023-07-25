https://uz.sputniknews.ru/20230725/kashkadarya-povrejdeniye-krasnoknijnoye-rasteniye-uscherb-milliony-sum-37187509.html
В Кашкадарье повредили краснокнижное растение — ущерб сотни миллионов сумов
В Кашкадарье повредили краснокнижное растение — ущерб сотни миллионов сумов
Растения повредили на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе
2023-07-25T18:10+0500
2023-07-25T18:10+0500
2023-07-25T18:10+0500
ферула
узбекистан
кашкадарьинская область
таджикская ферула
ущерб
растения
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Кашкадарье вновь повредили растение, занесенное в Красную книгу — таджикскую ферулу. Сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 403 млн 425 тыс. сумов, сообщает Минэкологии. Всего повреждено 815 растений. Нарушение произошло на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе. Здесь же обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств 0,5 гр смолы таджикской ферулы, 4 ножа, специально предназначенных для срезания корня, 3 каменные мотыги, 5 самодельных блюд и разрезанные картонные листы.Собранные документы по данному делу переданы в прокуратуру.За июль в этом районе уже дважды повреждали ферулу: 2 532 шт. — на сумму 1 млрд 253 тыс. сумов и 753 шт. — на 372 млн 735 тыс. сумов.
узбекистан
кашкадарьинская область
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узбекистан кашкадарья растение таджикская ферула красная книга ущерб растительный мир дехканабадский район ооо дехконобод келажак томорка хизмати документы прокуратура
узбекистан кашкадарья растение таджикская ферула красная книга ущерб растительный мир дехканабадский район ооо дехконобод келажак томорка хизмати документы прокуратура
В Кашкадарье повредили краснокнижное растение — ущерб сотни миллионов сумов
Растения повредили на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
В Кашкадарье вновь повредили растение, занесенное в Красную книгу — таджикскую ферулу. Сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 403 млн 425 тыс. сумов, сообщает Минэкологии
.
Всего повреждено 815 растений. Нарушение произошло на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе. Здесь же обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств 0,5 гр смолы таджикской ферулы, 4 ножа, специально предназначенных для срезания корня, 3 каменные мотыги, 5 самодельных блюд и разрезанные картонные листы.
Собранные документы по данному делу переданы в прокуратуру.
За июль в этом районе уже дважды повреждали ферулу: 2 532 шт. — на сумму 1 млрд 253 тыс. сумов и 753 шт. — на 372 млн 735 тыс. сумов.