https://uz.sputniknews.ru/20230725/kashkadarya-povrejdeniye-krasnoknijnoye-rasteniye-uscherb-milliony-sum-37187509.html

В Кашкадарье повредили краснокнижное растение — ущерб сотни миллионов сумов

В Кашкадарье повредили краснокнижное растение — ущерб сотни миллионов сумов

Растения повредили на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе

2023-07-25T18:10+0500

2023-07-25T18:10+0500

2023-07-25T18:10+0500

ферула

узбекистан

кашкадарьинская область

таджикская ферула

ущерб

растения

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Кашкадарье вновь повредили растение, занесенное в Красную книгу — таджикскую ферулу. Сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 403 млн 425 тыс. сумов, сообщает Минэкологии. Всего повреждено 815 растений. Нарушение произошло на территории ООО "Дехконобод келажак томорка хизмати", расположенном в Дехканабадском районе. Здесь же обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств 0,5 гр смолы таджикской ферулы, 4 ножа, специально предназначенных для срезания корня, 3 каменные мотыги, 5 самодельных блюд и разрезанные картонные листы.Собранные документы по данному делу переданы в прокуратуру.За июль в этом районе уже дважды повреждали ферулу: 2 532 шт. — на сумму 1 млрд 253 тыс. сумов и 753 шт. — на 372 млн 735 тыс. сумов.

узбекистан

кашкадарьинская область

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