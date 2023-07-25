https://uz.sputniknews.ru/20230725/rossiya-skidka-perevozki-refkonteynery-uzbekistan-37171161.html
Россия установила скидку на перевозку рефконтейнеров в Узбекистан
Россия установила скидку на перевозку рефконтейнеров в Узбекистан
Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов
2023-07-25T15:03+0500
2023-07-25T15:03+0500
2023-07-25T15:03+0500
россия
узбекистан
перевозки
контейнеры
рефрижераторные контейнеры
ржд
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские железные дороги (РЖД) установили скидку в 21,4% на перевозки рефрижераторных контейнеров в Узбекистан и обратно, сообщает РИА Новости. Кроме того, введенная ранее скидка в 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги теперь также будет распространяться на отправки со станций Находка и Уссурийск.
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россия узбекистан перевозки скидки ржд российские железные дороги рефрижераторные контейнеры объем грузов
россия узбекистан перевозки скидки ржд российские железные дороги рефрижераторные контейнеры объем грузов
Россия установила скидку на перевозку рефконтейнеров в Узбекистан
Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские железные дороги (РЖД) установили скидку в 21,4% на перевозки рефрижераторных контейнеров в Узбекистан и обратно, сообщает РИА Новости.
"Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов. Так, скидка 21,4% установлена на перевозки в рефконтейнерах по маршруту Селятино (Подмосковье) — Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении — через станцию Озинки", — говорится в сообщении.
Кроме того, введенная ранее скидка в 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги теперь также будет распространяться на отправки со станций Находка и Уссурийск.
"Кроме того, решено до конца года предоставить 50-процентную скидку на перевозки макулатуры в крытых вагонах со станций Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог на станцию Уссурийск", — сообщают РЖД.