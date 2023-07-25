https://uz.sputniknews.ru/20230725/rossiya-skidka-perevozki-refkonteynery-uzbekistan-37171161.html

Россия установила скидку на перевозку рефконтейнеров в Узбекистан

Россия установила скидку на перевозку рефконтейнеров в Узбекистан

Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов

2023-07-25T15:03+0500

2023-07-25T15:03+0500

2023-07-25T15:03+0500

россия

узбекистан

перевозки

контейнеры

рефрижераторные контейнеры

ржд

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские железные дороги (РЖД) установили скидку в 21,4% на перевозки рефрижераторных контейнеров в Узбекистан и обратно, сообщает РИА Новости. Кроме того, введенная ранее скидка в 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги теперь также будет распространяться на отправки со станций Находка и Уссурийск.

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