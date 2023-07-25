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https://uz.sputniknews.ru/20230725/tashkentskaya-oblast-nezakonnoye-soderjaniye-redkaya-krasnoknijnaya-ptitsa-37163327.html
В Ташкентской области незаконно содержали редкую краснокнижную птицу
В Ташкентской области незаконно содержали редкую краснокнижную птицу
Птицу незаконно содержали на территории хозяйственного объекта, расположенного в махалле "Гулистан"
2023-07-25T14:37+0500
2023-07-25T14:39+0500
узбекистан
красная книга
черный гриф
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В махалле "Гулистан" незаконно содержали черного грифа, занесенного в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии.Незаконное содержание птицы выявили сотрудники Управления экологии Ташкентской области в ходе оперативного рейд, проведенного в Юкоричирчикском районе.Черного грифа доставили в Ташкентский зоопарк для полного обследования и временного содержания.
узбекистан
ташкентская область
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узбекистан ташкентская область махалля гулистан незаконное содержание черный гриф красная книга ташкентский зоопарк
узбекистан ташкентская область махалля гулистан незаконное содержание черный гриф красная книга ташкентский зоопарк

В Ташкентской области незаконно содержали редкую краснокнижную птицу

14:37 25.07.2023 (обновлено: 14:39 25.07.2023)
© Пресс-служба МинэкологииВ Ташкентской области незаконно содержали черного грифа
В Ташкентской области незаконно содержали черного грифа - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Пресс-служба Минэкологии
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Птицу незаконно содержали на территории хозяйственного объекта, расположенного в махалле "Гулистан".
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В махалле "Гулистан" незаконно содержали черного грифа, занесенного в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии.
Незаконное содержание птицы выявили сотрудники Управления экологии Ташкентской области в ходе оперативного рейд, проведенного в Юкоричирчикском районе.
"В ходе мероприятия было установлено, что на территории хозяйственного объекта, расположенного в МСГ Гулистан незаконно содержится чёрный гриф, занесенный в Красную книгу Узбекистана", — говорится в сообщении.
Черного грифа доставили в Ташкентский зоопарк для полного обследования и временного содержания.
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