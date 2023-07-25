https://uz.sputniknews.ru/20230725/tashkentskaya-oblast-nezakonnoye-soderjaniye-redkaya-krasnoknijnaya-ptitsa-37163327.html

В Ташкентской области незаконно содержали редкую краснокнижную птицу

В Ташкентской области незаконно содержали редкую краснокнижную птицу

Птицу незаконно содержали на территории хозяйственного объекта, расположенного в махалле "Гулистан"

2023-07-25T14:37+0500

2023-07-25T14:37+0500

2023-07-25T14:39+0500

узбекистан

красная книга

черный гриф

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37163961_0:73:1251:776_1920x0_80_0_0_ac6473f7de4817d64e3113826fa52d7d.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В махалле "Гулистан" незаконно содержали черного грифа, занесенного в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии.Незаконное содержание птицы выявили сотрудники Управления экологии Ташкентской области в ходе оперативного рейд, проведенного в Юкоричирчикском районе.Черного грифа доставили в Ташкентский зоопарк для полного обследования и временного содержания.

узбекистан

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкентская область махалля гулистан незаконное содержание черный гриф красная книга ташкентский зоопарк