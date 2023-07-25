https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-banki-rossiya-sistema-yunistrim-priostanovka-37159525.html

В Узбекистане ряд банков приостановили обслуживание системы "Юнистрим"

В Узбекистане ряд банков приостановили обслуживание системы "Юнистрим"

14 банков республики временно приостановили работу с российской платежной системой " Юнистрим".

2023-07-25T14:34+0500

2023-07-25T14:34+0500

2023-07-25T14:40+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане ряд банков, работающих с российской системой денежных переводов "Юнистрим", приостановили ее обслуживание, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ЦБ РУз.Соответствующие сообщения опубликовали Telegram-каналы “Халк-банка” и “Ипотека-банка”.В “Турон-банке” приостановку работы с "Юнистрим" объясняют проведением технических корректировок.Еще два банка — "Капиталбанк" и "Ипак Йули" — не обслуживают систему с 2022 года.Напомним, что США и Канада 20 июля ввели санкции против нескольких российских банков, включая "Юнистрим".

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