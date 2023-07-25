https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-banki-rossiya-sistema-yunistrim-priostanovka-37159525.html
В Узбекистане ряд банков приостановили обслуживание системы "Юнистрим"
В Узбекистане ряд банков приостановили обслуживание системы "Юнистрим"
14 банков республики временно приостановили работу с российской платежной системой " Юнистрим".
2023-07-25T14:34+0500
2023-07-25T14:34+0500
2023-07-25T14:40+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане ряд банков, работающих с российской системой денежных переводов "Юнистрим", приостановили ее обслуживание, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ЦБ РУз.Соответствующие сообщения опубликовали Telegram-каналы “Халк-банка” и “Ипотека-банка”.В “Турон-банке” приостановку работы с "Юнистрим" объясняют проведением технических корректировок.Еще два банка — "Капиталбанк" и "Ипак Йули" — не обслуживают систему с 2022 года.Напомним, что США и Канада 20 июля ввели санкции против нескольких российских банков, включая "Юнистрим".
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узбекистан россия центральный банк республики узбекистан народный банк экономика банк
узбекистан россия центральный банк республики узбекистан народный банк экономика банк
В Узбекистане ряд банков приостановили обслуживание системы "Юнистрим"
14:34 25.07.2023 (обновлено: 14:40 25.07.2023)
14 банков республики временно приостановили работу с российской платежной системой " Юнистрим".
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Узбекистане ряд банков, работающих с российской системой денежных переводов "Юнистрим", приостановили ее обслуживание, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ЦБ РУз.
Соответствующие сообщения опубликовали Telegram-каналы “Халк-банка”
и “Ипотека-банка”.
В “Турон-банке”
приостановку работы с "Юнистрим" объясняют проведением технических корректировок.
Еще два банка — "Капиталбанк" и "Ипак Йули" — не обслуживают систему с 2022 года.
Напомним, что США и Канада 20 июля ввели санкции против нескольких российских банков, включая "Юнистрим".