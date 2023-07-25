В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания
10:52 25.07.2023 (обновлено: 10:54 25.07.2023)
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Компания AMEA Power намерена финансировать строительство ветряных и солнечных электростанций в нескольких областях республики.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Строительство ветряных и солнечных электростанций в ряде регионов Узбекистана обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и глава эмиратской компании AMEA Power Хуссейн аль-Новаис, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Стороны договорились совместно реализовать энергетические проекты в Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане.
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
AMEA Power основана в 2016 году. Быстрорастущая компания в области возобновляемой энергетики реализует проекты в 20 странах мира.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.