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https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-energetika-investitsii-stroitelstvo-37136883.html
В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания
В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания
Эмиратская компания готова инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане.
2023-07-25T10:52+0500
2023-07-25T10:54+0500
узбекистан
энергетика
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компания
инвестиции
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энергопроекты
экономика
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Строительство ветряных и солнечных электростанций в ряде регионов Узбекистана обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и глава эмиратской компании AMEA Power Хуссейн аль-Новаис, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились совместно реализовать энергетические проекты в Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане.AMEA Power основана в 2016 году. Быстрорастущая компания в области возобновляемой энергетики реализует проекты в 20 странах мира.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.
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узбекистан энергетика компания инвестиции строительство инвестпроекты энергопроекты
узбекистан энергетика компания инвестиции строительство инвестпроекты энергопроекты

В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания

10:52 25.07.2023 (обновлено: 10:54 25.07.2023)
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
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Компания AMEA Power намерена финансировать строительство ветряных и солнечных электростанций в нескольких областях республики.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Строительство ветряных и солнечных электростанций в ряде регионов Узбекистана обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и глава эмиратской компании AMEA Power Хуссейн аль-Новаис, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
Стороны договорились совместно реализовать энергетические проекты в Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане.
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики УзбекистанЭмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2023
Эмиратская AMEA Power намерена инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане
© Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан
AMEA Power основана в 2016 году. Быстрорастущая компания в области возобновляемой энергетики реализует проекты в 20 странах мира.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.
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