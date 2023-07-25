https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-energetika-investitsii-stroitelstvo-37136883.html

В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания

В какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания

Эмиратская компания готова инвестировать в строительство ветряных и солнечных электростанций в Узбекистане.

2023-07-25T10:52+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Строительство ветряных и солнечных электростанций в ряде регионов Узбекистана обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и глава эмиратской компании AMEA Power Хуссейн аль-Новаис, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны договорились совместно реализовать энергетические проекты в Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане.AMEA Power основана в 2016 году. Быстрорастущая компания в области возобновляемой энергетики реализует проекты в 20 странах мира.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.

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