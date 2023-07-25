https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-yegipet-sozdaniye-delovoy-sovet-predprinimateli-37185382.html

Узбекистан и Египет создадут Деловой совет предпринимателей

Узбекистан и Египет создадут Деловой совет предпринимателей

Есть договоренность о подписании меморандума по созданию Совета, а также проведении переговоров по организации логистического центра и склада

2023-07-25T17:06+0500

2023-07-25T17:06+0500

2023-07-25T17:06+0500

узбекистан

египет

предприниматели

деловой совет

меморандум

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан и Египет создадут Деловой совет, сообщает ИА “Дунё”. Достигнута договоренность о подписании соответствующего меморандума.Этот и другие вопросы обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев и исполнительный директор Ассоциации предпринимателей этой страны Мухаммад Юсуф.Стороны также рассмотрели вопросы проведения бизнес-форумов в Каире и Ташкенте.По итогам встречи достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, нацеленных на налаживание и расширение сотрудничества между бизнесменами двух стран.

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узбекистан египет договоренность создание меморандум деловой совет предприниматели встреча посол узбекистана в египте мансурбек киличев исполнительный директор ассоциации предпринимателей мухаммад юсуф