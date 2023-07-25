https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-yegipet-sozdaniye-delovoy-sovet-predprinimateli-37185382.html
Узбекистан и Египет создадут Деловой совет предпринимателей
Узбекистан и Египет создадут Деловой совет предпринимателей
Есть договоренность о подписании меморандума по созданию Совета, а также проведении переговоров по организации логистического центра и склада
2023-07-25T17:06+0500
2023-07-25T17:06+0500
2023-07-25T17:06+0500
узбекистан
египет
предприниматели
деловой совет
меморандум
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Узбекистан и Египет создадут Деловой совет, сообщает ИА “Дунё”. Достигнута договоренность о подписании соответствующего меморандума.Этот и другие вопросы обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев и исполнительный директор Ассоциации предпринимателей этой страны Мухаммад Юсуф.Стороны также рассмотрели вопросы проведения бизнес-форумов в Каире и Ташкенте.По итогам встречи достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, нацеленных на налаживание и расширение сотрудничества между бизнесменами двух стран.
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узбекистан египет договоренность создание меморандум деловой совет предприниматели встреча посол узбекистана в египте мансурбек киличев исполнительный директор ассоциации предпринимателей мухаммад юсуф
узбекистан египет договоренность создание меморандум деловой совет предприниматели встреча посол узбекистана в египте мансурбек киличев исполнительный директор ассоциации предпринимателей мухаммад юсуф
Узбекистан и Египет создадут Деловой совет предпринимателей
Есть договоренность о подписании меморандума по созданию Совета, а также проведении переговоров по организации логистического центра и склада.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Узбекистан и Египет создадут Деловой совет, сообщает ИА “Дунё”
. Достигнута договоренность о подписании соответствующего меморандума.
Этот и другие вопросы обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев и исполнительный директор Ассоциации предпринимателей этой страны Мухаммад Юсуф.
Стороны также рассмотрели вопросы проведения бизнес-форумов в Каире и Ташкенте.
"Стороны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании по созданию Совета предпринимателей, а также проведении переговоров по организации логистического центра и склада, позволяющего узбекским товарам выходить на африканский рынок, в особой экономической зоне Египта Порт-Саид", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, нацеленных на налаживание и расширение сотрудничества между бизнесменами двух стран.