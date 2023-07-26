https://uz.sputniknews.ru/20230726/aeroport-vnukovo-zaderjaniye-grajdanin-uzbekistan-brillianty-37229629.html
В аэропорту Внуково задержали узбекистанца за попытку провезти бриллианты в нижнем белье
В аэропорту Внуково задержали узбекистанца за попытку провезти бриллианты в нижнем белье
Бриллианты стоимостью более 5 млн рублей мужчина спрятал в нижнем белье
2023-07-26T15:03+0500
2023-07-26T15:03+0500
2023-07-26T15:47+0500
россия
контрабанда
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аэропорт
аэропорт внуково
гражданин узбекистана
мужчина
бриллианты
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые он спрятал в нижнем белье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.По информации ведомства, при сканировании багажа 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, таможенники нашли электронные устройства и 40 сертификатов на драгоценные камни.По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тысяч долларов. Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни — бриллианты.Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС.
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россия аэропрт внуково гражданин узбекистана контрабанда бриллианты нижнее белье багаж стоимость электронные устройства сертификаты драгоценные камни
россия аэропрт внуково гражданин узбекистана контрабанда бриллианты нижнее белье багаж стоимость электронные устройства сертификаты драгоценные камни
В аэропорту Внуково задержали узбекистанца за попытку провезти бриллианты в нижнем белье
15:03 26.07.2023 (обновлено: 15:47 26.07.2023)
Бриллианты стоимостью более 5 млн рублей мужчина спрятал в нижнем белье.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые он спрятал в нижнем белье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.
По информации ведомства, при сканировании багажа 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, таможенники нашли электронные устройства и 40 сертификатов на драгоценные камни.
"На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем", — сообщили в пресс-службе, отметив, что стоимость камней — более 5 миллионов рублей.
По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву
прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тысяч долларов. Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни — бриллианты.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС.
"В настоящее время по решению суда гражданину Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — подытожили таможенники.