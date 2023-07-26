https://uz.sputniknews.ru/20230726/aeroport-vnukovo-zaderjaniye-grajdanin-uzbekistan-brillianty-37229629.html

В аэропорту Внуково задержали узбекистанца за попытку провезти бриллианты в нижнем белье

В аэропорту Внуково задержали узбекистанца за попытку провезти бриллианты в нижнем белье

Бриллианты стоимостью более 5 млн рублей мужчина спрятал в нижнем белье

2023-07-26T15:03+0500

2023-07-26T15:03+0500

2023-07-26T15:47+0500

россия

контрабанда

узбекистан

аэропорт

аэропорт внуково

гражданин узбекистана

мужчина

бриллианты

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые он спрятал в нижнем белье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.По информации ведомства, при сканировании багажа 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, таможенники нашли электронные устройства и 40 сертификатов на драгоценные камни.По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тысяч долларов. Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни — бриллианты.Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС.

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