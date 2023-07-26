https://uz.sputniknews.ru/20230726/belarus-uzbekistan-jenskiy-biznes-forum-sentyabr-37241697.html

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в сентябре

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в сентябре

В Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошло совещание, посвященное этому вопросу

2023-07-26T17:28+0500

2023-07-26T17:28+0500

2023-07-26T17:51+0500

узбекистан

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форум

белорусско-узбекский женский форум

наталья кочанова

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Белорусско-узбекский женский бизнес-форум запланирован на начало сентября. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, сообщает Межпарламентская ассамблея СНГ.В совещании, посвященном вопросам подготовки к форуму, приняли участие члены президиума Совета Республики, руководители республиканских органов государственного управления, учреждений и организаций.В ходе мероприятия рассмотрели программу форума, обсудили подготовку заседаний по шести тематическим секциям, пленарного заседания, проведение выставки, вопросы размещения участников и их транспортного обслуживания, а также освещение мероприятия в СМИ.

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