https://uz.sputniknews.ru/20230726/belarus-uzbekistan-jenskiy-biznes-forum-sentyabr-37241697.html
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в сентябре
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в сентябре
В Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошло совещание, посвященное этому вопросу
2023-07-26T17:28+0500
2023-07-26T17:28+0500
2023-07-26T17:51+0500
узбекистан
беларусь
форум
белорусско-узбекский женский форум
наталья кочанова
танзила нарбаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37243473_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_e129a66056b2444dcf1cd0e1eebae1c5.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Белорусско-узбекский женский бизнес-форум запланирован на начало сентября. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, сообщает Межпарламентская ассамблея СНГ.В совещании, посвященном вопросам подготовки к форуму, приняли участие члены президиума Совета Республики, руководители республиканских органов государственного управления, учреждений и организаций.В ходе мероприятия рассмотрели программу форума, обсудили подготовку заседаний по шести тематическим секциям, пленарного заседания, проведение выставки, вопросы размещения участников и их транспортного обслуживания, а также освещение мероприятия в СМИ.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37243473_0:0:548:411_1920x0_80_0_0_f4eb33107c80eb90e7a773d359b2127f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан беларусь белорусско-узбекский женский бизнес-форум председатель совет республики национального собрания республики беларусь наталья кочанова совещание председатель сенат олий мажлиса республики узбекистан танзила нарбаева
узбекистан беларусь белорусско-узбекский женский бизнес-форум председатель совет республики национального собрания республики беларусь наталья кочанова совещание председатель сенат олий мажлиса республики узбекистан танзила нарбаева
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в сентябре
17:28 26.07.2023 (обновлено: 17:51 26.07.2023)
Сегодня в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошло совещание, посвященное этому вопросу.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум запланирован на начало сентября. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, сообщает Межпарламентская ассамблея СНГ
.
"По инициативе узбекской стороны было предложено провести Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, который состоится в начале сентябре этого года. Рассчитываем, что в эти дни состоится и официальный визит моей коллеги — председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой", — отметила Наталья Кочанова.
В совещании, посвященном вопросам подготовки к форуму, приняли участие члены президиума Совета Республики, руководители республиканских органов государственного управления, учреждений и организаций.
В ходе мероприятия рассмотрели программу форума, обсудили подготовку заседаний по шести тематическим секциям, пленарного заседания, проведение выставки, вопросы размещения участников и их транспортного обслуживания, а также освещение мероприятия в СМИ.