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https://uz.sputniknews.ru/20230726/delegatsiya-ministr-oborony-rossiya-sergey-shoygu-kndr-37227287.html
Делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР
Делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР
Российская делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне
2023-07-26T14:32+0500
2023-07-26T14:48+0500
россия
сергей шойгу
кндр
делегация
визит
москва
пхеньян
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.У трапа самолета Шойгу приветствовал глава Минобороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам, говорится в сообщении.Российские представители примут участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится с 25 по 27 июля.
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россия минобороны министр обороны сергей шойгу визит кндр торжества рабочая поездка
россия минобороны министр обороны сергей шойгу визит кндр торжества рабочая поездка

Делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР

14:32 26.07.2023 (обновлено: 14:48 26.07.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу прибыл в КНДР.
Министр обороны РФ С. Шойгу прибыл в КНДР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
"В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии", — говорится в заявлении.
У трапа самолета Шойгу приветствовал глава Минобороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам, говорится в сообщении.
Российские представители примут участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.
Рабочая поездка продлится с 25 по 27 июля.
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