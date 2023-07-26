https://uz.sputniknews.ru/20230726/delegatsiya-ministr-oborony-rossiya-sergey-shoygu-kndr-37227287.html

Делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР

Делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в КНДР

Российская делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне

2023-07-26T14:32+0500

2023-07-26T14:32+0500

2023-07-26T14:48+0500

россия

сергей шойгу

кндр

делегация

визит

москва

пхеньян

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.У трапа самолета Шойгу приветствовал глава Минобороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам, говорится в сообщении.Российские представители примут участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится с 25 по 27 июля.

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