https://uz.sputniknews.ru/20230726/djizakskaya-oblast-nezakonno-spilili-dva-xvoynyx-dereva-37253914.html

В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева

В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева

Сообщение об этом поступило на "горячую линию" Управления экологии Джизакской области

2023-07-26T19:31+0500

2023-07-26T19:31+0500

2023-07-26T19:31+0500

узбекистан

деревья

правонарушение

протокол

штраф

джизакская область

кустарники

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева, сообщает Минэкологии.Ситуация произошла в махалле им. А.Навои Зарбдарского района. Деревья спилили двое граждан вдоль автомагистрали A-473.В отношении нарушителей составили протокол в соответствии с ч.1 ст.79 Кодекса об административной ответственности "Незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка". Она предусматривает ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 5 до 10 БРВ.В ведомстве напоминают, что сумма штрафа за незаконное повреждение деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, в период действия моратория увеличивается в пять раз, а сумма ущерба, причиненного растительному миру, вдвое.

узбекистан

джизакская область

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узбекистан джизакская область незаконно спилили хвойное дерево штраф нарушители кодекс об административной ответственности махалля им. а.навои зарбдарский район