https://uz.sputniknews.ru/20230726/djizakskaya-oblast-nezakonno-spilili-dva-xvoynyx-dereva-37253914.html
В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева
В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева
Сообщение об этом поступило на "горячую линию" Управления экологии Джизакской области
2023-07-26T19:31+0500
2023-07-26T19:31+0500
2023-07-26T19:31+0500
узбекистан
деревья
правонарушение
протокол
штраф
джизакская область
кустарники
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева, сообщает Минэкологии.Ситуация произошла в махалле им. А.Навои Зарбдарского района. Деревья спилили двое граждан вдоль автомагистрали A-473.В отношении нарушителей составили протокол в соответствии с ч.1 ст.79 Кодекса об административной ответственности "Незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка". Она предусматривает ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 5 до 10 БРВ.В ведомстве напоминают, что сумма штрафа за незаконное повреждение деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, в период действия моратория увеличивается в пять раз, а сумма ущерба, причиненного растительному миру, вдвое.
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узбекистан джизакская область незаконно спилили хвойное дерево штраф нарушители кодекс об административной ответственности махалля им. а.навои зарбдарский район
узбекистан джизакская область незаконно спилили хвойное дерево штраф нарушители кодекс об административной ответственности махалля им. а.навои зарбдарский район
В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева
Сообщение об этом поступило на "горячую линию" Управления экологии Джизакской области.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Джизакской области незаконно спилили два хвойных дерева, сообщает Минэкологии
.
Ситуация произошла в махалле им. А.Навои Зарбдарского района. Деревья спилили двое граждан вдоль автомагистрали A-473.
"По результатам проверки установленных фактов, автомобиль нарушителей, груженный деревьями, был доставлен на штраф стоянку", — говорится в сообщении.
В отношении нарушителей составили протокол в соответствии с ч.1 ст.79 Кодекса об административной ответственности "Незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка". Она предусматривает ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 5 до 10 БРВ.
В ведомстве напоминают, что сумма штрафа за незаконное повреждение деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, в период действия моратория увеличивается в пять раз, а сумма ущерба, причиненного растительному миру, вдвое.