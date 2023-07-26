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Как животные в разных странах спасаются от жары — трогательные фото

Как животные в разных странах спасаются от жары — трогательные фото

Жара — серьезное испытание для всех живых существ. В разгар лета, когда столбик термометра переваливает за сорокоградусную отметку, и люди и звери ищут спасительную прохладу.

2023-07-26T16:50+0500

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Но, если в распоряжении человека есть прохладный душ, бассейн, вентиляторы, кондиционеры, напитки со льдом и мороженое, то животным в дикой природе в своем желании охладиться приходится проявлять находчивость, а домашним питомцам и обитателям зоопарков — ждать помощи от людей.

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