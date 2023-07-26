https://uz.sputniknews.ru/20230726/razvitiye-sentralnaya-aziya-mitsa-kruglyy-stol-37226827.html
Эксперты из Узбекистана и России обсудили вопросы развития Центральной Азии
Эксперты из Узбекистана и России обсудили вопросы развития Центральной Азии
Центральная Азия становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.
2023-07-26T14:42+0500
2023-07-26T14:42+0500
2023-07-26T15:47+0500
узбекистан
ташкент
ца
круглый стол
россия
политика
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37225753_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f74ec8cb31a47545a9bf32278fa7a17f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Накануне в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте с участием российских и национальных экспертов прошел "круглый стол" на тему "Центральная Азия: глобальные процессы и устойчивое развитие региона".В ходе дискуссий эксперты отметили, что в последние годы регион Центральной Азии благодаря политической воле лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана стремительно меняется, обретая стабильность, единство и международную субъектность.Реализация новой региональной политики позволила добиться снятия большинства спорных вопросов, что создало условия для трансформации ЦА в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку, уверен исполняющий обязанности директора Международного института Центральной Азии Фанил Кадиров.По его словам, сегодня стабильная ЦА уже становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста. По оценкам ЕАБР, за последние два десятилетия совокупный ВВП Центральной Азии номинально вырос более чем в 8 раз, а в реальном выражении — в 4 раза, до $397 млрд.Продолжается мощная трансформация в разработке и внедрении новейших технологий, ряд стран активно осуществляет переход на экономику будущего, приближая вероятность возникновения технологических разрывов между странами и целыми регионами, отметил Кадиров.По мнению эксперта, новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым, смог фактически перезагрузить отношения внутри региона.Он также отметил, что впервые с начала 90-х годов в регионе наблюдается тесное сотрудничество в области промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, создаются приграничные торговые зоны, решаются вопросы транспорта и логистики. Это, по словам Кадирова, создало условия для трансформации Центральной Азии в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку.Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Сергей Афонцев заявил, что наблюдаемые тренды повышения стабильности Центральной Азии являются “лучшей основой для будущего развития и реализации региональных и международных инициатив”.Усиление роли стран Центральной Азии во внешней торговле Узбекистана наглядно показывает, что при благоприятных природно-климатических условиях имеющиеся ресурсы экономик стран региона дополняют друг друга, считает заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Мусинжон Холмухамедов.В свою очередь, по мнению руководителя сектора ИМЭМО РАН Ивана Данилина, Узбекистан за последние годы трансформировался в регионального лидера по развитию технологий, о чем могут свидетельствовать IT Park и Узбекско-корейский текстильный технопарк в Ташкенте.Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов выделил важность проводимой Ташкентом политики, направленной на установление прочного мира в этой стране, без которого невозможно обеспечить региональную безопасность.В ходе дискуссии также выработали конкретные предложения по актуальной повестке дня международного и регионального сотрудничества.
узбекистан
ташкент
ца
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37225753_300:316:2609:2048_1920x0_80_0_0_66513406934b035e5e9481cf70c48b70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент ца круглый стол россия политика эксперт
узбекистан ташкент ца круглый стол россия политика эксперт
Эксперты из Узбекистана и России обсудили вопросы развития Центральной Азии
14:42 26.07.2023 (обновлено: 15:47 26.07.2023)
Центральная Азия становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Накануне в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте с участием российских и национальных экспертов прошел "круглый стол" на тему "Центральная Азия: глобальные процессы и устойчивое развитие региона".
В ходе дискуссий эксперты отметили, что в последние годы регион Центральной Азии благодаря политической воле лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана стремительно меняется, обретая стабильность, единство и международную субъектность.
Реализация новой региональной политики позволила добиться снятия большинства спорных вопросов, что создало условия для трансформации ЦА в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку, уверен исполняющий обязанности директора Международного института Центральной Азии Фанил Кадиров.
По его словам, сегодня стабильная ЦА уже становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.
По оценкам ЕАБР, за последние два десятилетия совокупный ВВП Центральной Азии номинально вырос более чем в 8 раз, а в реальном выражении — в 4 раза, до $397 млрд.
Продолжается мощная трансформация в разработке и внедрении новейших технологий, ряд стран активно осуществляет переход на экономику будущего, приближая вероятность возникновения технологических разрывов между странами и целыми регионами, отметил Кадиров.
По мнению эксперта, новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым, смог фактически перезагрузить отношения внутри региона.
“Открылись границы, нормализовалась торговля, все страны региона стали получать существенные экономические выгоды от более тесного сотрудничества. Товарооборот Узбекистана с государствами Центральной Азии с 2016 года увеличился в 3 раза”, — сказал Кадиров.
Он также отметил, что впервые с начала 90-х годов в регионе наблюдается тесное сотрудничество в области промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, создаются приграничные торговые зоны, решаются вопросы транспорта и логистики.
Это, по словам Кадирова, создало условия для трансформации Центральной Азии в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку.
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Сергей Афонцев заявил, что наблюдаемые тренды повышения стабильности Центральной Азии являются “лучшей основой для будущего развития и реализации региональных и международных инициатив”.
Усиление роли стран Центральной Азии во внешней торговле Узбекистана наглядно показывает, что при благоприятных природно-климатических условиях имеющиеся ресурсы экономик стран региона дополняют друг друга, считает заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Мусинжон Холмухамедов.
В свою очередь, по мнению руководителя сектора ИМЭМО РАН Ивана Данилина, Узбекистан за последние годы трансформировался в регионального лидера по развитию технологий, о чем могут свидетельствовать IT Park и Узбекско-корейский текстильный технопарк в Ташкенте.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов выделил важность проводимой Ташкентом политики, направленной на установление прочного мира в этой стране, без которого невозможно обеспечить региональную безопасность.
В ходе дискуссии также выработали конкретные предложения по актуальной повестке дня международного и регионального сотрудничества.