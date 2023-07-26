https://uz.sputniknews.ru/20230726/razvitiye-sentralnaya-aziya-mitsa-kruglyy-stol-37226827.html

Эксперты из Узбекистана и России обсудили вопросы развития Центральной Азии

Эксперты из Узбекистана и России обсудили вопросы развития Центральной Азии

Центральная Азия становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста.

2023-07-26T14:42+0500

2023-07-26T14:42+0500

2023-07-26T15:47+0500

узбекистан

ташкент

ца

круглый стол

россия

политика

эксперт

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Накануне в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) в Ташкенте с участием российских и национальных экспертов прошел "круглый стол" на тему "Центральная Азия: глобальные процессы и устойчивое развитие региона".В ходе дискуссий эксперты отметили, что в последние годы регион Центральной Азии благодаря политической воле лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана стремительно меняется, обретая стабильность, единство и международную субъектность.Реализация новой региональной политики позволила добиться снятия большинства спорных вопросов, что создало условия для трансформации ЦА в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку, уверен исполняющий обязанности директора Международного института Центральной Азии Фанил Кадиров.По его словам, сегодня стабильная ЦА уже становится одним из важных центров инвестиционной активности и экономического роста. По оценкам ЕАБР, за последние два десятилетия совокупный ВВП Центральной Азии номинально вырос более чем в 8 раз, а в реальном выражении — в 4 раза, до $397 млрд.Продолжается мощная трансформация в разработке и внедрении новейших технологий, ряд стран активно осуществляет переход на экономику будущего, приближая вероятность возникновения технологических разрывов между странами и целыми регионами, отметил Кадиров.По мнению эксперта, новый внешнеполитический курс Ташкента, инициированный Шавкатом Мирзиёевым, смог фактически перезагрузить отношения внутри региона.Он также отметил, что впервые с начала 90-х годов в регионе наблюдается тесное сотрудничество в области промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, создаются приграничные торговые зоны, решаются вопросы транспорта и логистики. Это, по словам Кадирова, создало условия для трансформации Центральной Азии в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку.Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) Сергей Афонцев заявил, что наблюдаемые тренды повышения стабильности Центральной Азии являются “лучшей основой для будущего развития и реализации региональных и международных инициатив”.Усиление роли стран Центральной Азии во внешней торговле Узбекистана наглядно показывает, что при благоприятных природно-климатических условиях имеющиеся ресурсы экономик стран региона дополняют друг друга, считает заместитель директора Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Мусинжон Холмухамедов.В свою очередь, по мнению руководителя сектора ИМЭМО РАН Ивана Данилина, Узбекистан за последние годы трансформировался в регионального лидера по развитию технологий, о чем могут свидетельствовать IT Park и Узбекско-корейский текстильный технопарк в Ташкенте.Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов выделил важность проводимой Ташкентом политики, направленной на установление прочного мира в этой стране, без которого невозможно обеспечить региональную безопасность.В ходе дискуссии также выработали конкретные предложения по актуальной повестке дня международного и регионального сотрудничества.

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