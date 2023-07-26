https://uz.sputniknews.ru/20230726/samarkandskaya-oblast-luchshiy-urojay-kartofel-37261225.html
Лучший урожай картофеля за много лет получили в Самаркандской области — секрет успеха
Лучший урожай картофеля за много лет получили в Самаркандской области — секрет успеха
Вес одной картофелины достигает 2,2 кг, средний вес составляет 350-600 грамм
2023-07-26T21:43+0500
2023-07-26T21:43+0500
2023-07-26T21:43+0500
узбекистан
самаркандская область
картофель
урожай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/14/30885157_0:57:3078:1788_1920x0_80_0_0_664e5300f6d0a772e35c8827483b05fb.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В этом году урожайность картофеля в Самаркандской области лучше, чем когда-либо, сообщает Минсельхоз. Только на Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля в Тайлакском районе в этом году посадили такие сорта картофеля как "Bog‘izog‘on", "Evolyushin", "Ra'nomi", "Arizona", "Silvana" и "Lusinda". Своевременно проведенные агротехнические мероприятия дали результат — на площади в 11 га достигнута урожайность в среднем от 35-40 до 50-52 тонн с гектара. Вес одной картофелины достигает от 2 до 2,2 кг. Средний же вес составляет 350-600 грамм. Кроме того, точное выполнение всех правил севооборота, соблюдение сроков посева, преимущественно капельный и дождевой полив, 2-3-кратное за вегетацию суспензирование с элементами питания, содержащими микро- и макроэлементы, создали основу для достижения такого высокого результата, резюмировали в ведомстве.
узбекистан
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/14/30885157_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_a937a743c431b0af1ddf3fc915743249.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан самаркандская область высокий урожай картофель вес самаркандская научно-опытная станция нии овощебахчевых культур и картофеля тайлакский район сорт картофеля
узбекистан самаркандская область высокий урожай картофель вес самаркандская научно-опытная станция нии овощебахчевых культур и картофеля тайлакский район сорт картофеля
Лучший урожай картофеля за много лет получили в Самаркандской области — секрет успеха
Вес одной картофелины достигает 2,2 кг, средний вес — 350-600 грамм.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В этом году урожайность картофеля в Самаркандской области лучше, чем когда-либо, сообщает Минсельхоз
.
Только на Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля в Тайлакском районе в этом году посадили такие сорта картофеля как "Bog‘izog‘on", "Evolyushin", "Ra'nomi", "Arizona", "Silvana" и "Lusinda". Своевременно проведенные агротехнические мероприятия дали результат — на площади в 11 га достигнута урожайность в среднем от 35-40 до 50-52 тонн с гектара.
Вес одной картофелины достигает от 2 до 2,2 кг. Средний же вес составляет 350-600 грамм.
"...это не результат применения химических удобрений, а практический эффект эффективной организации труда", — говорится в сообщении.
Кроме того, точное выполнение всех правил севооборота, соблюдение сроков посева, преимущественно капельный и дождевой полив, 2-3-кратное за вегетацию суспензирование с элементами питания, содержащими микро- и макроэлементы, создали основу для достижения такого высокого результата, резюмировали в ведомстве.