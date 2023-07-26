https://uz.sputniknews.ru/20230726/samarkandskaya-oblast-luchshiy-urojay-kartofel-37261225.html

Лучший урожай картофеля за много лет получили в Самаркандской области — секрет успеха

Лучший урожай картофеля за много лет получили в Самаркандской области — секрет успеха

Вес одной картофелины достигает 2,2 кг, средний вес составляет 350-600 грамм

2023-07-26T21:43+0500

2023-07-26T21:43+0500

2023-07-26T21:43+0500

узбекистан

самаркандская область

картофель

урожай

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В этом году урожайность картофеля в Самаркандской области лучше, чем когда-либо, сообщает Минсельхоз. Только на Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля в Тайлакском районе в этом году посадили такие сорта картофеля как "Bog‘izog‘on", "Evolyushin", "Ra'nomi", "Arizona", "Silvana" и "Lusinda". Своевременно проведенные агротехнические мероприятия дали результат — на площади в 11 га достигнута урожайность в среднем от 35-40 до 50-52 тонн с гектара. Вес одной картофелины достигает от 2 до 2,2 кг. Средний же вес составляет 350-600 грамм. Кроме того, точное выполнение всех правил севооборота, соблюдение сроков посева, преимущественно капельный и дождевой полив, 2-3-кратное за вегетацию суспензирование с элементами питания, содержащими микро- и макроэлементы, создали основу для достижения такого высокого результата, резюмировали в ведомстве.

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узбекистан самаркандская область высокий урожай картофель вес самаркандская научно-опытная станция нии овощебахчевых культур и картофеля тайлакский район сорт картофеля