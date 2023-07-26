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На одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты— фото
На одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты— фото
В ходе проверки на одном из дехканских рынков Яккасарайского района нашли и утилизировали в общей сложности 50 кг некачественного мяса.
2023-07-26T13:01+0500
2023-07-26T13:01+0500
2023-07-26T13:01+0500
узбекистан
ташкент
рынок
базар
проверка
мясо
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. На одном из дехканских рынков столицы Узбекистана, специалисты обнаружили некачественные мясные продукты, сообщает ГУВД Ташкента.Также в нем указано, что непригодное к употреблению мясо утилизировали в установленном порядке, а с предпринимателями и потребителями провели разъяснительную работу по соблюдению санитарно-гигиенических правил.В пресс-службе ГУВД Ташкента добавили, что на столичных дехканских рынках регулярно проводят профилактические мероприятия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы.
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узбекистан ташкент рынок базар проверка мясо общество гувд ташкента фото
узбекистан ташкент рынок базар проверка мясо общество гувд ташкента фото
На одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты— фото
В ходе проверки на одном из дехканских рынков Яккасарайского района нашли и утилизировали в общей сложности 50 кг некачественного мяса.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
На одном из дехканских рынков столицы Узбекистана, специалисты обнаружили некачественные мясные продукты, сообщает
ГУВД Ташкента.
“Так, в ходе проведения совместных профилактических мероприятий на одном из дехканских рынков в Яккасарайском районе проверялось качество мясных и молочных продуктов, овощей и фруктов. В ходе инспектирования были выявлены продовольственные продукты, непригодные к употреблению. В частности, 24,5 кг мясной продукции крупнорогатого скота и куриное мясо весом 25,5 кг”, — говорится в сообщении.
Также в нем указано, что непригодное к употреблению мясо утилизировали в установленном порядке, а с предпринимателями и потребителями провели разъяснительную работу по соблюдению санитарно-гигиенических правил.
В пресс-службе ГУВД Ташкента добавили, что на столичных дехканских рынках регулярно проводят профилактические мероприятия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы.