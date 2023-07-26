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На одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты— фото

На одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты— фото

В ходе проверки на одном из дехканских рынков Яккасарайского района нашли и утилизировали в общей сложности 50 кг некачественного мяса.

2023-07-26T13:01+0500

2023-07-26T13:01+0500

2023-07-26T13:01+0500

узбекистан

ташкент

рынок

базар

проверка

мясо

общество

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. На одном из дехканских рынков столицы Узбекистана, специалисты обнаружили некачественные мясные продукты, сообщает ГУВД Ташкента.Также в нем указано, что непригодное к употреблению мясо утилизировали в установленном порядке, а с предпринимателями и потребителями провели разъяснительную работу по соблюдению санитарно-гигиенических правил.В пресс-службе ГУВД Ташкента добавили, что на столичных дехканских рынках регулярно проводят профилактические мероприятия с участием специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

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