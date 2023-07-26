В Узбекистане с начала года выявили более 160 случаев кори
09:19 26.07.2023 (обновлено: 09:31 26.07.2023)
© Sputnik / Денис АслановСотрудник лаборатории держит контейнер с пробирками. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
По данным Комитета санэпидблагополучия, заражение происходит после контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. С начала года в Узбекистане зарегистрировали 164 случая заболевания корью, сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
“По состоянию на июль текущего года в нашей республике в вирусологическую лабораторию направлены образцы крови 306 больных с подозрением на корь. Корь выявлена у 164 из них", — говорится в сообщении.
Случаи кори в Узбекистане выявляют в основном среди граждан, контактировавших с инфицированными корью из-за рубежа.
“В настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори в стране находится под контролем, лица, находившиеся в контакте с лицами с подозрением на корь, охвачены профилактической вакцинацией на основании эпидемиологических рекомендаций”, — указано в сообщении.
По данным ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по кори в мире и в Европейском регионе ухудшилась в 2023 году из-за лиц, отказавшихся от вакцинации.
В настоящее время на Украине зарегистрировали 23 070 случаев кори, в Сербии — 4 954, во Франции — 2 576, в Греции — 2 476, в Италии — 2 020, в России — 1 396, в Грузии — 1 128.
Что касается ситуации в соседних с Узбекистаном странах, то в Афганистане в 2023 году зарегистрировали 2 105 случаев этой инфекции, в Таджикистане — более 300, а в Казахстане — 169 случаев.
Корь — тяжелое инфекционное заболевание, при котором возможны опасные осложнения. Вирус очень активен и средств борьбы с ним крайне мало. Передается воздушно-капельным путем на большие расстояния. Входными воротами вируса кори являются конъюнктивы и слизистая оболочка верхних дыхательных путей.
Основную группу риска по заболеванию корью составляют:
еще не привитые младенцы, у которых пассивный иммунитет, полученный от матери через плаценту уже истек;
не привитые туристы, которые совершают путешествия в эндемичные по кори регионы, а также мигранты и беженцы;
люди с иммунодефицитными состояниями (вне зависимости от своего вакцинального статуса) и лица с ослабленным иммунитетом.