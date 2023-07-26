https://uz.sputniknews.ru/20230726/uzbekistan-kor-zabolevayemost-situatsiya-37197648.html

В Узбекистане с начала года выявили более 160 случаев кори

В Узбекистане с начала года выявили более 160 случаев кори

По данным Комитета санэпидблагополучия, заражение происходит после контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа.

2023-07-26T09:19+0500

2023-07-26T09:19+0500

2023-07-26T09:31+0500

узбекистан

корь

общество

заболевание

воз

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. С начала года в Узбекистане зарегистрировали 164 случая заболевания корью, сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Случаи кори в Узбекистане выявляют в основном среди граждан, контактировавших с инфицированными корью из-за рубежа.По данным ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по кори в мире и в Европейском регионе ухудшилась в 2023 году из-за лиц, отказавшихся от вакцинации.В настоящее время на Украине зарегистрировали 23 070 случаев кори, в Сербии — 4 954, во Франции — 2 576, в Греции — 2 476, в Италии — 2 020, в России — 1 396, в Грузии — 1 128.Что касается ситуации в соседних с Узбекистаном странах, то в Афганистане в 2023 году зарегистрировали 2 105 случаев этой инфекции, в Таджикистане — более 300, а в Казахстане — 169 случаев.Корь — тяжелое инфекционное заболевание, при котором возможны опасные осложнения. Вирус очень активен и средств борьбы с ним крайне мало. Передается воздушно-капельным путем на большие расстояния. Входными воротами вируса кори являются конъюнктивы и слизистая оболочка верхних дыхательных путей.Основную группу риска по заболеванию корью составляют:

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