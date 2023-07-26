https://uz.sputniknews.ru/20230726/uzbekistan-nadomniki-finansovaya-pomosch-subsidii-37258260.html

В Узбекистане надомникам предоставят финансовую помощь — как именно

В Узбекистане надомникам предоставят финансовую помощь — как именно

В Узбекистане утвержден порядок предоставления субсидий предпринимателям, организовавшим надомничество в махаллях

2023-07-26T19:58+0500

2023-07-26T19:58+0500

2023-07-26T20:01+0500

узбекистан

субсидия

договор

надомники

предприниматели

предпринимательство

предприниматель

махалля

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Предпринимателям, организовавшим надомничество, предоставляется единовременная помощь (субсидия) в размере среднемесячного дохода за первые 3 месяца их деятельности. Об этом сообщает Информационно-правовой портал Norma.Для получения субсидии необходимо обратиться в местный орган по труду по рекомендации помощника хокима либо через портал ЕПИГУ (my.gov.uz). Субсидия перечисляется заявителю в течение 5 рабочих дней после принятия решения о ее выделении.В предоставлении помощи может быть отказано в случаях, если:Об отказе в выделении субсидии заявитель уведомляется в течение 1 дня.

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