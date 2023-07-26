https://uz.sputniknews.ru/20230726/uzbekistan-nadomniki-finansovaya-pomosch-subsidii-37258260.html
В Узбекистане надомникам предоставят финансовую помощь — как именно
В Узбекистане надомникам предоставят финансовую помощь — как именно
В Узбекистане утвержден порядок предоставления субсидий предпринимателям, организовавшим надомничество в махаллях
2023-07-26T19:58+0500
2023-07-26T19:58+0500
2023-07-26T20:01+0500
узбекистан
субсидия
договор
надомники
предприниматели
предпринимательство
предприниматель
махалля
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Предпринимателям, организовавшим надомничество, предоставляется единовременная помощь (субсидия) в размере среднемесячного дохода за первые 3 месяца их деятельности. Об этом сообщает Информационно-правовой портал Norma.Для получения субсидии необходимо обратиться в местный орган по труду по рекомендации помощника хокима либо через портал ЕПИГУ (my.gov.uz). Субсидия перечисляется заявителю в течение 5 рабочих дней после принятия решения о ее выделении.В предоставлении помощи может быть отказано в случаях, если:Об отказе в выделении субсидии заявитель уведомляется в течение 1 дня.
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узбекистан предприниматели надомничество надомники махалля фонд поддержки ремесленничества и надомничества субсидии субсидия финансовая помощь договор единовременная помощь рекомендация помощник хокима
узбекистан предприниматели надомничество надомники махалля фонд поддержки ремесленничества и надомничества субсидии субсидия финансовая помощь договор единовременная помощь рекомендация помощник хокима
В Узбекистане надомникам предоставят финансовую помощь — как именно
19:58 26.07.2023 (обновлено: 20:01 26.07.2023)
В стране утвержден порядок предоставления субсидий предпринимателям, организовавшим надомничество в махаллях, за счет средств Фонда поддержки ремесленничества и надомничества.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Предпринимателям, организовавшим надомничество, предоставляется единовременная помощь (субсидия) в размере среднемесячного дохода за первые 3 месяца их деятельности. Об этом сообщает Информационно-правовой портал Norma
.
Для получения субсидии необходимо обратиться в местный орган по труду по рекомендации помощника хокима либо через портал ЕПИГУ (my.gov.uz).
"В обращении указываются данные надомника, адрес, расчетный счет, на который должна быть выплачена субсидия. Обращение рассматривается в течение 3 рабочих дней", — говорится в сообщении.
Субсидия перечисляется заявителю в течение 5 рабочих дней после принятия решения о ее выделении.
В предоставлении помощи может быть отказано в случаях, если:
документы представлены в не полном объеме;
трудовой договор или гражданско-правовой договор, заключенный с надомником, не зарегистрирован на Едином портале электронных договоров;
информация о доходах надомника за первые 3 месяца не подтверждена.
Об отказе в выделении субсидии заявитель уведомляется в течение 1 дня.